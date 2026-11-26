RCD Espanyol vs Getafe CF: Hora, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El RCD Espanyol y el Getafe CF echan el cierre a la jornada 14 de LaLiga EA Sports en el RCDE Stadium, en un choque directo por sumar puntos clave en la lucha por la permanencia para la que dio un gran paso el conjunto perico con la victoria en San Mamés.

POSIBLES ALINEACIONES

RCD Espanyol: Pol Fortuño; Omar El Hilali, Leandro Cabrera, Hartman, Álex Santiago; Pol Lozano, Hinojo, Edu Expósito; Jofre Carreras, Pere Milla, Roberto Fernández.

Getafe CF: David Soria; Andrés García, Nemanja Gudelj, Romero, Valou, Mojica; Francho, Mangala, Terrats; Martín Satriano y Enes Ünal.

HORA, FECHA Y DÓNDE VER

El partido se jugará el lunes 30 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular) en el RCDE Stadium. La emisión en directo para España se ofrecerá a través de DAZN LaLiga y las plataformas asociadas con derechos de LaLiga EA Sports, pudiendo consultarse también el minuto a minuto y las noticias en la web de Europa Press.