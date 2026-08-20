Real Betis y Real Sociedad abren el curso en un duelo entre aspirantes a Europa

Archivo - Los futbolistas Junior Firpo (izquierda) y Takefusa Kub (derecha) disputando el encuentro Real Betis - Real Sociedad enla temporada 2025-26 de LaLiga EA Sports. - Europa Press/Contacto/Matthieu Mirville - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis y la Real Sociedad se medirán este viernes (21.00 horas) en el estadio La Cartuja, en la jornada 2 de LaLiga EA Sports, en el estreno liguero de ambos conjuntos tras el aplazamiento de sus respectivos partidos de la primera jornada, y que pondrá frente a frente dos proyectos que tienen la mirada puesta en Europa una temporada más.

Con sus respectivos encuentros de la jornada 1 pendientes por disputarse, tanto béticos como 'txuri-urdines' afrontan esta segunda jornada con el cuchillo entre los dientes ante quien, posiblemente, sea uno de sus rivales durante el curso por un mismo objetivo: Europa. Un partido de alto nivel para que los pupilos de Manuel Pellegrini y Rino Matarazzo midan fuerzas en una Cartuja en la que los verdiblancos no caen como locales en Liga desde diciembre de 2025.

Y es que, para seguir con sus proyectos afianzados, el Real Betis incorporó a tres futbolistas: el portero Diego Conde, el lateral izquierdo Fran García y Facundo Bernal, aunque sigue esperando un refuerzo para la delantera que acompañe al 'Cucho' Hernández. Por su parte, la Real Sociedad ha vivido un mercado antagónico, ya que hasta el momento no ha efectuado ningún fichaje. Sin embargo, la continuidad de su capitán y campeón del mundo, Mikel Oyarzabal, Jon Martín o Carlos Soler dan estabilidad al proyecto.

También ha sido diferente el rendimiento de ambos equipos en la pretemporada. Los andaluces han firmado buenos resultados en su preparación con victorias frente al campeón de la Premier League, el Arsenal FC, una goleada ante el Olympique de Lyon y una derrota por la mínima contra el Inter de Milán, vigente campeón de la Serie A, entre otros.

Mientras, la Real Sociedad llega al debut liguero con tres derrotas derrotas consecutivas ante el Chelsea, el Colonia y el Toulouse francés. Por ello, pese a la gran segunda vuelta del conjunto vasco en la temporada pasada, se presenta a este primer partido de liga con más dudas que certezas.

Ahora, con el inicio del fuego real, ambos equipos deben comenzar el nuevo curso con buen pie, especialmente teniendo en cuenta que ninguno ha conseguido ganar en su estreno en las últimas campañas. El Real Betis no suma tres puntos en su estreno de la competición desde 2023 frente al Villarreal, y la Real Sociedad no lo hace desde un año antes, en 2022 ante el Cádiz. Además, los andaluces sólo consiguieron una victoria en las cinco primeras jornadas el curso pasado, mientras que los donostiarras no ganaron hasta la jornada 6.

En el apartado de bajas, los andaluces no podrán contar con Diego Conde por una luxación de hombro; Aitor Ruibal, lesionado de menisco; Giovani Lo Celso, unas molestias musculares; y Ez Abde que se está recuperando de su esguince de rodilla. Aunque la buena noticia para Pellegrini es que Isco Alarcón estará disponible en la convocatoria al igual que Héctor Bellerín, después de que ambos volvieran esta semana a los entrenamientos con el grupo.

Por su parte, la Real Sociedad ha dejado fuera de la convocatoria a Gonçalo Guedes y Jon Gorrotxategi, pese a que ambos volvieron al último entrenamiento, y a Álvaro Odriozola, que seguirá de baja por su rotura de ligamento anterior cruzado sufrida en febrero.

PROGRAMA DE LA JORNADA 2 DE LALIGA EA SPORTS

Viernes 21.

R. Betis - R. Sociedad. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 21.00.

Sábado 22.

Athletic Club - Sevilla17.00 horas.

Valencia - RC Celta19.30 horas.

RCD Espanyol - Real Madrid21.30 horas.

Domingo 23.

At. Madrid - Villarreal17.00 horas.

Getafe - Racing de Santander19.30 horas.

Elche - FC Barcelona21.30 horas.

Lunes 24.

CA Osasuna - Levante19.30 horas.

Málaga - Deportivo21.30 horas.