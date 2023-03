El Real Madrid pincha en el Villamarín

Los de Ancelotti apretaron al Betis sin gol (0-0) y se ven a nueve puntos del líder Barça

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid empató sin goles este domingo ante el Real Betis en la jornada 24 de LaLiga Santander celebrada en el Benito Villamarín, un nuevo tropiezo que permite al FC Barcelona alejar el liderato en nueve puntos, a pesar de tener ocasiones y dominio.

El conjunto de Carlo Ancelotti saltó al feudo verdiblanco con clara intención ofensiva, con un Vinicius que lo intentó durante todo el partido y desbordó en más de una ocasión. En el segundo tiempo, el asedio fue notable por parte de los blancos pero, sin gol, el vigente campeón empieza a descuidar su corona mientras el Betis se mantiene a tres puntos de la zona 'Champions'.

Después del triunfo del Barça horas antes contra el Valencia, el Madrid saltó algo más obligado si cabe, con las cuentas pendientes de la derrota en Copa ante los catalanes en el Santiago Bernabéu, sin tirar a puerta, y el empate ante el Atlético de Madrid la pasada semana. Rodrygo, Vinicius y Benzema dieron empaque al ataque visitante pero el Betis respondió en un bonito intercambio.

Fue un partido de ida y vuelta pero las ocasiones no fueron tantas. El equipo de Manuel Pellegrini, que supo plantar cara a su prestigioso rival pese a las bajas de Fekir y Canales --sus dos mejores hombres--, respiró a los 12 minutos cuando el colegiado anuló un gol de falta a Benzema por rebotar en la mano de Rüdiger.

Antes, Ayoze probó a un Courtois que estuvo atento a esa y a otra muy buena de Borja Iglesias en el segundo tiempo, las dos más claras de los andaluces. En los blancos, Vinicius fue el agitador, el recurso incansable por banda izquierda, mientras Benzema, en un momento poco productivo, se asoció bien con Rodrygo esta vez.

El ida y vuelta, sin disparar a puerta, se convirtió en más monólogo visitante salvo por esa de Iglesias, con un 'Vini' aprovechando el desgaste de la defensa rival. El brasileño le dio el gol a Benzema, pero el Balón de Oro no remató con contundencia ante un Claudio Bravo que también paró lo que hizo falta.

Al Betis se le empezó a acumular el trabajo, con Valverde probando desde fuera del área, y una más desviada de Rodrygo. La entrada de Ceballos dejó otra buena ocasión del ex del Betis, en medio de un partido ya caliente, con tensión y tarjetas. El Madrid asedió, pero le faltó pegada para no descuidar otro poco una Liga que empieza a tornarse azulgrana si no lo remedia pronto.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL BETIS, 0 - REAL MADRID, 0.

--ALINEACIONES.

REAL BETIS: Bravo; Sabaly, Pezzella, Luis Felipe, Miranda (Abner, min.87); Guido, Carvalho (Guardado, min.80); Ruibal (Joaquín, min.87), Rodri, Ayoze (Luiz Henrique, min.71) y Borja Iglesias (Willian Jose, min.71).

REAL MADRID: Courtois; Lucas (Carvajal, min.59), Militao, Rüdiger, Camavinga (Nacho Fernández, min.63); Tchouaméni (Dani Ceballos, min.63), Valverde, Kroos (Álvaro Rodríguez, min.87); Rodrygo, Vinicius y Benzema.

--ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Carvalho (min.45+2), Sabaly (min.51), Iglesias (min.51) y Luiz Henrique (min.84) por parte del Betis. Y a Camavinga (min.25), Rodrygo (min.69), Militao (min.59) y Vinicius (min.86) en el Madrid.

--ESTADIO: Benito Villamarín.