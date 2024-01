El Real Madrid quiere dar más 'guerra' al FC Barcelona

El conjunto blaugrana se mide como gran favorito al madridista en la segunda semifinal de la Supercopa de España



MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona y el Real Madrid disputarán este miércoles (19.00 horas/La 2) la segunda semifinal de la Supercopa de España Femenina, un duelo con color blaugrana y en el que las madridistas tratarán de aparcar las dudas que están teniendo en esta temporada para ser más competitivas que hace dos meses.

El campeón de la Liga F y el subcampeón de la Copa de la Reina batallarán por ser el segundo finalista del sábado en el Estadio Municipal Butarque de la localidad madrileña de Leganés. En principio, el actual campeón de Europa parte como el favorito al título y querrá evitar cualquier sorpresa ante un rival que ha sido en este torneo donde le ha conseguido plantar más problemas.

El equipo de Jonatan Giráldez y de Alberto Toril se ven las caras por segunda vez en esta campaña y por decimotercera vez desde la entrada oficial del Real Madrid en el fútbol femenino y, de momento, el Barça ha sido el gran dominador con pleno de victorias, 42 goles anotados y tan sólo seis encajados, unos números que indican que la distancia entre ambos sigue siendo bastante grande.

De hecho, el último duelo, de hace prácticamente dos meses, en el torneo doméstico, se saldó con 'manita' del FC Barcelona ante un Real Madrid que sólo pudo aguantar hasta que Aitana Bonmatí abrió el marcador pasado el cuarto de hora y que evidenció que este año no termina de estar tan sólido como antaño. La goleada recibida en el Lluís Companys fue su tercer partido ante las actuales campeonas sin poder marcar y por ello necesitará un partido que no sólo roce la perfección en las dos áreas sino que además reciba la 'ayuda' de un día no muy inspirado de su rival.

Sin embargo, si en alguna competición el conjunto madridista ha creado bastantes problemas al blaugrana ha sido en la Supercopa donde se cruzarán por tercera vez, todas ellas en las semifinales. Así, en la edición de 2022, cayó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) por 1-0, con gol de Alexia Putellas en el minuto 91.

La doble Balón de Oro evitó una prórroga que sí se dio el año pasado cuando el equipo de Toril logró igualar en el José Fouto de Mérida el gol inicial de Claudia Pina con un gran tanto de falta de Caroline Weir y donde no pudo aprovechar que el de Giráldez se quedó con diez desde el minuto 60 por expulsión de Irene Paredes para acabar cayendo por 3-1 en el tiempo suplementario.

Con todo, el FC Barcelona no tendrá ningún tipo de relajación para sellar con la mayor comodidad posible su pase a su tercera final consecutiva y tratará de imponer desde el pitido inicial su estilo y su presión con la que intentará asfixiar a un Real Madrid que llega algo más animado tras un duro final de 2023 con la eliminación de la Liga de Campeones donde todavía no ha ganado ningún choque y con la obligación principal de hacerle de nuevo el encuentro lo más largo posible una vez más.

Jonatan Giráldez sigue con las bajas conocidas de Alexia Putellas, Mapi León y Fridolina Rolfö, pero ha recuperado a Marta Torrejón y Cata Coll, aunque en el caso de la portería parece que jugará Sandra Paños, mientras que Alberto Toril tiene la duda del estado físico de Olga Carmona, que no jugó en la Copa de la Reina ante el Betis, y de la delantera Signe Bruun, que lleva sin jugar desde finales de noviembre.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Paños; Bronze, Paredes, Engen, Batlle; Walsh, Guijarro, Bonmatí; Graham Hansen, Paralluelo y Caldentey.

REAL MADRID: Rodríguez; Hernández, Andrés, Kathellen, Carmona; Caicedo, Toletti, Abelleira, Zornoza, Del Castillo; y Moeller.

--ÁRBITRA: Huerta de Aza (C.Tinerfeño).

--ESTADIO: Butarque.

--HORA: 19.00/La 2.