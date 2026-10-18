Kylian Mbappé celebra uno de sus goles en el Real Madrid-Sevilla FC de LaLiga EA Sports 26-27 - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

El Real Madrid tira de fogonazos

El conjunto madridista golea 4-1 al Sevilla con más goles de nivel que brillantez futbolística y llegará al Clásico a seis puntos del Barça

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid llegará la semana que viene al Clásico del Spotify Camp Nou a seis puntos del líder FC Barcelona después de su goleada este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu por 4-1 al Sevilla FC, tras un partido en el que sobresalió su contundencia y goles por encima de una fútbol excesivamente brillante.

El equipo madridista no podía fallar ante su público tras el triunfo blaugrana en La Cartuja ante el Real Betis y que le hacía medirse a los sevillistas a nueve puntos provisionales. Lo hizo sin excesivos problemas, pero con la sensación de basarse nuevamente en los fogonazos de tres goles de bella factura ante los que no pudo responder un rival, que evidenció ser más competitivo que en los últimos años, pero que no le alcanzó, aunque en los tres primeros tantos pudo tener cierta queja.

José Mourinho varió su alineación respecto al sufrimiento en el Olímpico de Roma y además de Yan Diomande en el costado izquierdo por el sancionado Vinícius Jr, también premió a Endrick por sus buenos minutos ante la AS Roma y colocó a Arda Güler en la creación junto a Aurelien Tchouaméni, dejando a Fede Valverde como lateral derecho pese a tener sanos de Denzel Dumfries y a Trent Alexander-Arnold.

De todos ellos, el extremo marfileño dejó claro que va por buen camino su adaptación y firmó un buen encuentro, añadiendo esfuerzo defensivo a su buen desborde y su gran tanto, mientras que el turco, encargado de abrir el marcador con un sensacional disparo, mostró su talento y refrescó algo el fútbol creativo de los locales.

El Real Madrid trató de dominar y maniatar a un Sevilla, que supo contener sin excesivos problemas sus intentos de ataque y que logró sobrevivir bien hasta casi la media hora. El equipo que entrena Luis García Plaza no amenazó demasiado, pero no le perdió la cara al choque de inicio, con poco trabajo para Odisseas Vachlodimos.

Sin embargo, se le fueron las opciones en dos acciones del talento que se le presupone al 15 veces campeón de Europa. El primero, en una transición lanzada por Jude Bellingham y cazada por Diomande, acabó con el pase del marfileño a la llegada de Güler, cuyo disparo en carrera fue imparable para el portero griego. El turco, minutos antes, había tenido un rifirrafe con Peque en una jugada, con el visitante quejándose de un codazo de su rival, no sancionada por Mateu Busquets Ferrer ni con aviso desde la sala VOR.

A continuación, Kylian Mbappé pudo hacer el 2-0 en una acción plena de potencia y con Vachlodimos negándoselo con acierto. Fue el primer aviso del francés que, poco después, tiró de calidad para no fallar tras un taconazo de Bellingham y un control orientado exquisito y regate al portero del Sevilla para abrir brecha en una jugada también protestada por los visitantes por un posible agarrón previo a Robbie Ure.

El Real Madrid encarrilaba el choque antes del descanso con dos goles en siete minutos, botín resguardado por la ya casi tradicional mano de Thibaut Courtois a Lucien Agoumé en la mejor del conjunto hispalense, que buscó meterse en el choque tras el descanso con la entrada del incisivo Ejuke.

El equipo de Mourinho buscó aprovechar los espacios y Diomande desperdició una buena acción. Minutos después, el extremo se resarció con una maniobra hábil en el medio y un pase a la espalda de la defensa a la entrada de Mbappé. El '10' se cruzó delante de Castrín y cayó en el área, un penalti también con queja sevillista y ejecutado de 'panenka' por el francés.

Quedaba algo más de media hora y el choque parecía totalmente finiquitado por lo que Mourinho empezó a repartir esfuerzos. Las ocasiones apenas aparecieron y fue el Sevilla, más amenazante, el que soñó con darle vida al choque con el tanto de Manu Bueno tras una pérdida en campo propio de Mbappé. Diomande, en una gran acción y un potente disparo, le despertó rápido para cerrar un choque con la buena noticia para los madridistas de Eder Militao.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 4 - SEVILLA FC, 1 (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

REAL MADRID: Courtois; Valverde (Militao, min.85), Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Güler (Camavinga, min.78); Endrick (Brahim, min.70), Bellingham (Silva, min.69), Diomande; y Mbappé (Espí, min.85).

SEVILLA FC: Vlachodimos; Iglesias (Carmona, min.72), Castrín, Salas, Suazo; Agoumé, Fofana; Vargas (Ejuke, min.46), Peque (Bueno, min.56), Correia (Alfon, min.73); y Ure (Stassin, min.56).

--GOLES.

1-0, minuto 29. Güler.

2-0, minuto 37. Mbappé.

3-0, minuto 63. Mbappé, de penalti.

3-1, minuto 80. Manu Bueno.

4-1, minuto 82. Diomande.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer (C.Balear). Amonestó a Huijsen (min.23) y Cucurella (min.73), por el Real Madrid, y a Correia (min.23) e Iglesias (min.69).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.