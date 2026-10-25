La Real mete la sexta y el Athletic hurga en la herida del Getafe

Athletic Club - Getafe CF - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La Real Sociedad se impuso (2-1) este domingo al Levante en la décima jornada de LaLiga EA Sports para firmar la sexta victoria de la temporada y defender su puesto en una zona europea a la que se acercó el Athletic Club goleando (4-0) al Getafe, mientras que Real Betis y RC Celta dejaron un inesperado 0-0.

Los de Pellegrino Matarazzo metieron la sexta, cuarta victoria seguida, para recordar ya al equipo que ganó la Copa del Rey el pasado curso. Los de San Sebastián, que suman 19 puntos en quinta posición, se adelantaron a los seis minutos por medio de Orri Óskarsson, con algo de fortuna en el remate pero tras una jugada de tiralíneas. Al ariete islandés se le acabó la suerte en esa acción, ya que después falló varias ocasiones muy claras.

El Levante, que no se metió atrás, logró el 1-1 de Nacho Pérez, con fe para buscar el balón casi pasado en el segundo palo. Sin embargo, Beñat Turrientes puso de nuevo por delante a los locales casi de inmediato y llegaron los mejores minutos del equipo 'txuri-urdin'. No sentenció el equipo de Matarazzo pero supo controlar el partido en el segundo tiempo, donde no asomó el Levante.

Gonçalo Guedes acumuló la mayoría de esas ocasiones no concretadas, pero la Real no entró en pánico, sino que supo manejar la posesión con actitud ofensiva y sin cometer ningún error atrás. Los vascos aprovecharon además el empate del Betis para colocarse a un punto de la cuarta plaza, y los de Luís Castro se quedaron dos por encima de la zona de descenso.

Además, en sesión matinal en San Mamés, en un duelo de necesitados, el Athletic Club, goleado entre semana por el Levante en partido aplazado, se quedó los tres puntos tras cuatro jornadas sin hacerlo para no distanciarse más de la parte europea de la tabla. Los de Edin Terzic mostraron una versión coral y efectiva que pasó por encima de un Getafe que tocó fondo, en una semana de dardos entre entrenador y presidente y mala imagen en Europa.

Álex Berenguer e Iñaki Williams castigaron a un Getafe igual de irreconocible en defensa que como ante el Lugano en la Conference League. Con el 2-0 al descanso, José Bordalás metió cambios y más intensidad en una reacción para la reanudación que no complicó a los vascos, porque no hubo ni una ocasión clara de los madrileños.

Aitor Paredes hizo el tercero y Yuri Berchiche dejó una sobremesa alegre y de goles en Bilbao, donde además debutaron los 'cachorros', Txus Vizcay y Christian Imga. "Hemos tocado fondo" y "somos anticompetitivos", fueron las declaraciones de Bordalás y David Soria después del encuentro, con 9 puntos el Getafe rozando la zona de descenso, mientras el Athletic sí curó su herida.

BETIS Y CELTA SE DEJARON LO MEJOR PARA EL FINAL

Además, en un duelo señalado, el Betis y el Celta se respetaron en exceso, acusaron el desgaste de la competición europea durante la semana y no rompieron el 0-0 inicial. Algo más dejó el cuadro gallego, con eso de jugar en casa, en el Abanca Balaídos, pero Álvaro Valles estuvo fino ante Pablo Durán. Hugo González hizo jugar a los locales pero el Betis también tuvo el criterio de Isco.

Abde probó a Ionut Radu pero el Betis no se animó hasta el segundo tiempo, sin necesidad de mucho fútbol para tenerla muy clara con un disparo de Nelson Deossa al larguero. Con el cansancio llegaron los cambios, pero el partido entró en un trance sin ocasiones del que no salió hasta casi el descuento. Iago Aspas estuvo cerca de hacer de las suyas para un Celta que no pierde en Liga desde agosto, aunque es noveno estancado, y Troy Parrott rozó el 0-1 para un Betis que siente el aliento de la Real.