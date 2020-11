La Real no puede fallar ante el AZ y Granada y Villarreal buscan el pase

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad afrontará este jueves un partido clave para su futuro en la Liga Europa cuando visite (21.00 horas) al AZ Alkmaar neerlandés, mientras que el panorama es algo mejor para el Villarreal, que podría sentenciar ya su billete a dieciseisavos ante el Maccabi israelí (18.55), y para el Granada, que también lo podría certificar ante el Omonia chipriota (21.00).

Los tres representantes españoles en la segunda competición continental están bien posicionados de cara a iniciar la segunda vuelta, aunque, sin duda, es precisamente el brillante líder de LaLiga Santander el que menos margen tiene y peor calendario.

Los de Imanol Alguacil marchan con una buena cifra en el apretado Grupo F, seis puntos, pero que es la misma que el AZ y el Nápoles, a los que además les tocará rendir visita, empezando por el conjunto de la Eredivisie, al que batió en el Reale Arena por 1-0.

La Real está animada por su buen inicio de campaña, donde salvo en Valladolid lo ha ganado todo a domicilio, y el fútbol que está ofreciendo, pero tendrá un buen examen, tanto por la presión de tener que sumar para no verse con demasiadas urgencias como por un rival que seguramente opondrá más resistencia que en la primera vuelta, donde fue plenamente desbordado por los 'txuri-urdines' y apenas inquietó a Moyà.

Alguacil no podrá contar para este partido con David Silva, Ander Gorosabel y Jon Guridi, pero recupera a Sagnan, titular en el duelo de la primera vuelta, y Le Norman, ausente en la última victoria ante el Cádiz. Portu, Willian José o Zubimendi, que no salieron de inicio en el Ramón de Carranza, podrían ser las novedades en un once para imponerse a un AZ invicto esta temporada en su estadio.

VILLARREAL Y GRANADA PODRÍAN SACAR SU BILLETE

Por su parte, muy encarrilado lo tiene ya el Villarreal, tercer clasificado de LaLiga Santander, que firmó el pleno de puntos en la primera vuelta en su Grupo I y que de sumar un nuevo triunfo en su visita al Maccabi sacará ya el billete para los cruces.

El 'Submarino Amarillo' ya goleó por 4-0 en el Estadio de la Cerámica al equipo israelí en un partido marcado por la fuerte tromba de agua que obligó a retrasar el partido una hora, aunque su rival es un equipo más sólido como local.

El técnico Unai Emery volverá a apostar por los menos habituales para intentar mantener la buena racha del equipo castellonense, que no ha perdido en sus últimos diez partidos y de cara a mantener a sus mejores piezas frescas para su duelo con la Real Sociedad del fin de semana.

Finalmente, el Granada defenderá su liderato en el Grupo E, donde mantiene el invicto europeo y que domina con siete puntos, lo que le deja bien situado para dar un paso casi definitivo hacia los diecieseisavos ante el rival más débil, el Omonia.

El conjunto nazarí sólo ha cedido un empate, ante el PAOK en el Nuevo Los Cármenes, en el histórico periplo europeo que inició en agosto, y ahora no quiere tropezar de nuevo en su estadio. Una victoria y una derrota del PSV ante el conjunto griego traería el premio de las eliminatorias, y también serviría para devolver la sonrisa tras dos derrotas ante la Real Sociedad y el Valladolid.

Los de Diego Martínez ya se mostraron muy superiores a su rival en la primera vuelta, con triunfo por 0-2 en un partido marcado por el coronavirus y que luego le dejó prácticamente sin efectivos para jugar ante en el Reale Arena. El técnico gallego aprovechará el partido seguramente para hacer rotaciones.