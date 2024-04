Reinildo: "Tenemos muchos partidos para pelear y al final de temporada haremos las cuentas"

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El futbolista mozambiqueño Reinildo Mandava, zaguero del Atlético de Madrid, ha subrayado que a su equipo le quedan "muchos partidos para pelear" por objetivos en LaLiga EA Sports y en la Liga de Campeones, y que "al final de temporada" él y sus compañeros harán "las cuentas".

"Tanto en el mundo del fútbol como en la vida no todo pasa como nosotros queremos. Tenemos muchos partidos para pelear partido a partido y al final de temporada haremos las cuentas", ha dicho Reinildo durante 'La Pregunta Mahou', en la víspera de jugar ante el Girona FC.

En la entrevista, organizada por la cerveza oficial del club, el defensa mozambiqueño ha repasado las novedades del Atlético para esa cita del sábado. "Tenemos que ser un equipo muy compacto y estar todos juntos. Las transiciones van a ser las claves del encuentro", ha señalado.

Así, ha comentado el ambiente que esperan en el Metropolitano: "Cada partido que jugamos en el Cívitas es muy especial. La afición nos da mucho calor y eso es bueno porque sentimos que en el campo todos están con nosotros. El ambiente es siempre fantástico y va a ser una tarde muy buena".

Tras una grave lesión, Reinildo volvió a los terrenos de juego a finales de 2023. "Me encuentro muy bien. Es complicado coger el ritmo cuando juegas un partido sí y otro no, pero hay que respetar todo y seguir trabajando. Me siento bien y estoy contento de poder estar de vuelta ayudando a mi equipo", ha comentado finalmente.