La RFEF aprovecha la semana del 8-M para mostrar su solidaridad con las mujeres ucranianas

LAS ROZAS (MADRID), 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizó este lunes un simbólico acto para rendir un homenaje a las mujeres ucranianas aprovechando la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

En la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) estuvieron la selección Sub-19 femenina y la Absoluta femenina de fútbol sala, con su seleccionadora Claudia Pons, además de Montse Tomé, ayudante de Jorge Vilda, Laura del Río, seleccionadora Sub-23, Ana Álvarez, nueva directora de Fútbol, y Elvira del Río, vicepresidenta federativa, que escucharon atentamente el relato de la periodista y escritora española de origen ucraniano Margarita Yakovenco.

"Toda mi familia, menos mis padres que están conmigo, están en Ucrania. Es una situación catastrófica y una tragedia humana, y esta me ha tocado de cerca y es doblemente duro. Parte de mi familia salió justo el día de la invasión y puedo hablar con ella, pero con la que se quedó llevamos días sin poder hacerlo", lamentó Yakovenco.

Esta criticó que "los movimiento diplomáticos" no estén siendo lo "suficientemente intensos para detener algo que se está alargando demasiado" y donde va a haber "enormes pérdidas humanas" y una crisis de refugiados. "Es una situación que pasa en todas las guerras y hasta que no toca a ti no te das cuenta de lo que es", remarcó.

"Todos los actos en los que se está hablando de esto son relevantes porque cuánto más visibilizas, más pones a la gente de tu lado, más sanciones se aprueban y más ayudas se recogen. Y cuando esto se acabe, que confío en que se acabará y Ucrania seguirá siendo libre, habrá que reconstruirla. La UE tiene la obligación de ayudar a los refugiados y a los que se van a quedar allí", añadió la periodista.

Por su parte, Montse Tomé recordó la importancia del fútbol en este tipo de iniciativas porque es "el mayor altavoz y a nivel social está al alcance de todos". "El escuchar a una persona que acerca lo que está pasando sirve para empatizar con la gente de allí. Jugamos en Kiev en noviembre y ver que la están bombardeando es triste. El mensaje es importante para visibilizar y para conseguir ayudas que siempre serán pocas", indicó.

"No me imagino el tener que ir a mi casa y hacer la mochila para irme, yo lo hacía por cumplir un sueño de jugar en diferentes países y una vez que estás en uno es importante la manera en la que te tratan y ayudan a adaptarte. Por eso es importante que les podamos ayudar en cualquier detalle, ya sea incluso solo con una sonrisa", apuntó por su parte Laura del Río.

Finalmente, Claudia Pons, seleccionadora nacional de fútbol sala femenino y cuyo equipo debía jugar la Eurocopa con Ucrania, su rival en las semifinales, Rusia y Portugal, afirmó que no tienen "muy claro como se va a resolver la situación".

"Esto nos afecta de lleno. Estuvimos en Kiev en enero y por nada del mundo nos esperábamos esta situación, aunque veíamos algunas situaciones que daban que pensar que el conflicto estaba avanzando. No sabemos qué va a pasar, la UEFA no se ha pronunciado, pero sabemos que Ucrania no va a poder competir. Estamos en contacto con ellos para saber cómo están, pero a día de hoy hay pocas respuestas", confesó.