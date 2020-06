La RFEF aprueba la convocatoria electoral para el 17 de agosto

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado este miércoles la convocatoria de elecciones a la presidencia y la comsión delegada para el día 17 de agosto, cuando haya finalizado LaLiga y se estén disputando las competiciones internacionales, mientras que el 20 de julio se eligirán a los 140 asambleístas del organismo.

La Federación, no obstante, deja abierta la posibilidad de que se celebren el 17 de septiembre si el Consejo Superior de Deportes (CSD) no habilita el mes de agosto para los comicios federativos, ocho en total en España. En cualquier caso parece un mero trámite pues sólo quedaría su aprobación definitiva dada la emergencia sanitaria.

"Las votaciones para elegir a los 140 representantes de la Asamblea General tendrán lugar el lunes 20 de julio de 2020 y las elecciones para la Presidencia y la Comisión Delegada se celebrarán el 17 de agosto o el 17 de septiembre en función de la habilitación o no del mes de agosto por parte del CSD como período hábil para los procesos electorales de las Federaciones", indica la RFEF.

"De acuerdo con el calendario que acompaña a la convocatoria, el 3 de agosto o el 3 de septiembre -en función de si el CSD habilita agosto- tendrán lugar la convocatoria de las elecciones a la presidencia y a la Comisión Delegada de la Asamblea. Los aspirantes a presidente tendrán hasta el 4 de agosto o el 4 de septiembre para presentar sus candidaturas y serán proclamados como candidatos ese mismo día, mientras que el plazo de presentación de candidaturas a la Comisión Delegada se prolongará hasta el 16 de agosto o de septiembre", añade la RFEF.

Además, también prevé la posibilidad de que -si finalmente fuera el 17 de agosto- y ese mismo día se disputase un partido de competición europea en el que participase un equipo español, "la Asamblea se trasladará al primer día siguiente en que no concurra tal circunstancia", especificó el ente federativo, cuyas candidaturas a la Asamblea se podrán efectuar entre el 12 y el 24 de junio.

El actual presidente, Luis Rubiales, se presentaría para renovar su mandato -a priori- sin oposición para los cuatro años venideros. La candidatura de Iker Casillas sigue en el aire. El exportero del Real Madrid anunció que se presentaría a las elecciones el pasado 17 de febrero y en marzo ratificó su idea de alcanzar el puesto de presidente de la RFEF. "Sí, me presentaré a la presidencia de la RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España", escribió el mostoleño.

Sin embargo, Casillas ha sido muy prudente en sus últimas declaraciones al respecto, hace tres semanas. "Las cosas están un poco paradas ahora mismo. No puedes hacer mucho más. Es imposible captación de votos. Esto ha sido un contratiempo para todos, no sólo para mí, y tenemos que adaptarnos. Ahora mismo hay cosas muchísimo más importantes que la presidencia de la RFEF. Hay que centrarse en que la gente esté bien y una vez que pase este tiempo ver dónde estamos, qué pasa y a qué podemos aspirar y a qué no", añadió.

En el caso de que Iker Casillas no confirmara su candidatura, Rubiales no tendría un nuevo oponente por el momento, aunque todavía habría que esperar formalmente hasta comienzos del mes de agosto o que anunciase su retirada antes de las fechas marcadas por el reglamento electoral de la RFEF.