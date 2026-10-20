La RFEF celebra una jornada formativa para fortalecer sus políticas de protección de menores - RFEF

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a través de su departamento de Protección de la Infancia, ha celebrado una jornada formativa con los delegados federativos en la que se ha trabajado el fortalecimiento de la red #YoTeProtejo para avanzar en el desarrollo de políticas de salvaguardia de menores en el fútbol español.

El encuentro, que se ha celebrado en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), ha permitido compartir experiencias, analizar los principales retos de la temporada y establecer nuevas líneas de actuación conjuntas, reforzando así la colaboración entre los distintos agentes implicados en la protección de la infancia en el ámbito futbolístico.

Así, la jornada se ha desarrollado en cuatro bloques de trabajo. La hoja de ruta de la temporada, las nuevas incorporaciones a la red y los parámetros establecidos por el Consejo Superior de Deportes (CSD) han ocupado el primero de ellos. Además, los representantes territoriales han tenido la oportunidad de trasladar sus consultas y compartir las necesidades detectadas en sus respectivos ámbitos de actuación.

Por otra parte, se ha hablado de un proyecto internacional de investigación, una iniciativa que busca ampliar la red de aliados y favorecer la extensión de las políticas de protección de menores entre los clubes de fútbol españoles. Además, los asistentes han participado en una dinámica interactiva por grupos, orientada a fomentar la reflexión, el intercambio de experiencias y el planteamiento conjunto de soluciones ante los desafíos que presenta la protección de la infancia en el deporte.

Por último, la jornada ha puesto el foco en la importancia de incorporar nuevos agentes colaboradores, especialmente en el ámbito de la psicología especializada en infancia y deporte. En este sentido, se ha abordado la posibilidad de establecer vías de colaboración con el sector universitario y profesionales especializados, con el propósito de ampliar los recursos disponibles y reforzar las herramientas de prevención, acompañamiento y protección de los menores.