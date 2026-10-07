La RFEF confirma los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Archivo - Trofeo de la Copa del Rey, durante el sorteo de los dieciseisavos de final de la temporada 2025-26. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reveló este miércoles los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre, cuando se disputen un total de 56 cruces entre los 112 equipos que participan en esta fase.

CDA Navalcarnero-Real Betis, CD Manacor-Villarreal CF, CFUE Tavernes de la Valldigna-Valencia CF o el duelo que enfrentará al ganador del AE Prat-CF San Rafael ante el Athletic Club son algunos de los cruces más destacados de esta primera eliminatoria, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En esta primera fase quedan exentos los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad, vigente campeón copero. Estos emparejamientos, que se disputarán los días 27, 28 y 29 de octubre, se sortearon agrupando a los equipos por proximidad geográfica y buscando, hasta donde sea posible, que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior.

Atendiendo a estos criterios, el Real Betis, que disputa Champions esta temporada y ganador de tres Copas del Rey, se medirá al Navalcarnero, de Segunda RFEF, en el Mariano González. Mientras que el Manacor, de Tercera RFEF, también tendrá su fiesta 'europea' al recibir en el Estadio Na Capellera al Villarreal, también equipo de la actual Liga de Campeones.

Por su parte, el Valencia, con ocho Copas en su palmarés, deberá viajar a Tavernes, para medirse al conjunto de la Lliga Comunitat FFCV. Y el Athletic Club, entidad que presume de 24 títulos coperos, deberá visitar al vencedor del cruce de la fase previa que enfrenta al AE Prat y el CF San Rafael, cuyo partido de vuelta se aplazó por cuestiones meteorológicas, aunque los catalanes vencieron 1-5 en la ida.

El Sevilla FC, con cinco trofeos coperos, se cruzará con el ganador del Güímar-Sporting Hortaleza, que quedó suspendido este domingo porque no se dieron las condiciones de seguridad para disputar el encuentro, después de que en los prolegómenos el autobús del equipo madrileño fuera apedreado por individuos con el rostro cubierto. Los altercados continuaron a la llegada al recinto, donde incluso un jugador visitante fue alcanzado por una botella. El duelo se disputará finalmente este domingo 11 de octubre.

Además, este sorteo dejó el regreso 18 años después del derbi entre el Xerez CD y el Cádiz CF. Por primera vez desde 2008, ambos equipos se verán las caras en el Chapín con un billete para la segunda eliminatoria en juego.

--HORARIOS DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY:

-Martes 27 de octubre.

CD Cuarte - Girona FC 18.30.

Sestao River Club - RCD Espanyol 19.00.

CF Calamocha - CE Europa 19.00.

UD Pinatar - Elche CF 19.00.

CE Manresa - UE Sant Andreu 19.30.

UD Castellonense - UD Almería 19.45.

CD Atlético Paso - Córdoba CF 20.00.

RSD Alcalá - UD Las Palmas 20.00.

At. Tordesillas - CD Mirandés 20.00.

Gimnástica Segoviana CF - CyD Leonesa 20.00.

UD Llanera - SD Ponferradina 20.00.

CD Ciudad de Lucena - CF Rayo Majadahonda 20.00.

CD Don Benito - CD Extremadura 20.30.

CD Manacor - Villarreal CF 21.00.

RC Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano 21.00.

CD Tudelano - Real Zaragoza 21.00.

Sporting de Alcázar CF - Málaga CF 21.00.

Arosa SC - Pontevedra CF 21.00.

-Miércoles 28.

Utebo FC - CE Sabadell FC 19.00.

CD Pamplona - SD Eibar 19.00.

UD Poblense - AD Ceuta FC 19.00.

Coruxo FC - Zamora CF 19.00.

Club Portugalete - Real Unión Club 19.00.

CD Anaitasuna - Deportivo Alavés 19.00.

CD Tarancón - Levante UD 19.00.

Peña Sport FC - SD Huesca 19.00.

SD Amorebieta - UD Logroñés 20.00.

CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF 20.00.

CD Alcoyano - RCD Mallorca 20.00.

CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés 20.00.

CD Covadonga - Real Valladolid CF 20.00.

CD Numancia de Soria - Real Oviedo 20.00.

CD Badajoz - CD Tenerife 20.00.

CS Puertollano - Albacete Balompié 20.00.

CD Cieza - Granada CF 20.30.

Reus FC Reddis - Barakaldo CF 20.30.

CD Minera - FC Cartagena 20.30.

RS Gimnástica Torrelavega - UD Ourense 20.30.

CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié 21.00.

Salamanca CF UDS - RC Celta 21.00.

Xerez CD - Cádiz CF 21.00.

CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF 21.00.

-Jueves 29.

UB Lebrijana - Getafe CF 19.00.

At. Calatayud - CA Osasuna 19.00.

CD At. Baleares - CD Eldense 19.00.

UD San Sebastián de los Reyes - CD Coria 19.00.

CD Guijuelo - R. Sporting de Gijón 20.00.

UB Conquense - CD Castellón 20.00.

CD Laredo - Burgos CF 20.00.

CD Varea - FC Andorra 20.00.

Antequera CF - Águilas FC 20.00.

Real Ávila CF - Unionistas de Salamanca CF 20.00.

AE Prat / CF San Rafael - Athletic Club 21.00.

At. Unión Güímar / Sp. Hortaleza - Sevilla FC 21.00.

Ribadesella CF - R. Racing Club de Santander 21.00.

Auriense CA - RC Deportivo 21.00.