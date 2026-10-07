La RFEF confirma los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey

Archivo - Trofeo de la Copa del Rey, durante el sorteo de los dieciseisavos de final de la temporada 2025-26.
Archivo - Trofeo de la Copa del Rey, durante el sorteo de los dieciseisavos de final de la temporada 2025-26. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo
Europa Press Deportes
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 16:44
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   MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) reveló este miércoles los horarios de la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2026-27, que se celebrará los días 27, 28 y 29 de octubre, cuando se disputen un total de 56 cruces entre los 112 equipos que participan en esta fase.

   CDA Navalcarnero-Real Betis, CD Manacor-Villarreal CF, CFUE Tavernes de la Valldigna-Valencia CF o el duelo que enfrentará al ganador del AE Prat-CF San Rafael ante el Athletic Club son algunos de los cruces más destacados de esta primera eliminatoria, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

   En esta primera fase quedan exentos los cuatro equipos que juegan la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético y Real Sociedad, vigente campeón copero. Estos emparejamientos, que se disputarán los días 27, 28 y 29 de octubre, se sortearon agrupando a los equipos por proximidad geográfica y buscando, hasta donde sea posible, que los clubes de inferior categoría se enfrenten a los de mayor categoría que hayan superado la eliminatoria anterior.

   Atendiendo a estos criterios, el Real Betis, que disputa Champions esta temporada y ganador de tres Copas del Rey, se medirá al Navalcarnero, de Segunda RFEF, en el Mariano González. Mientras que el Manacor, de Tercera RFEF, también tendrá su fiesta 'europea' al recibir en el Estadio Na Capellera al Villarreal, también equipo de la actual Liga de Campeones.

   Por su parte, el Valencia, con ocho Copas en su palmarés, deberá viajar a Tavernes, para medirse al conjunto de la Lliga Comunitat FFCV. Y el Athletic Club, entidad que presume de 24 títulos coperos, deberá visitar al vencedor del cruce de la fase previa que enfrenta al AE Prat y el CF San Rafael, cuyo partido de vuelta se aplazó por cuestiones meteorológicas, aunque los catalanes vencieron 1-5 en la ida.

   El Sevilla FC, con cinco trofeos coperos, se cruzará con el ganador del Güímar-Sporting Hortaleza, que quedó suspendido este domingo porque no se dieron las condiciones de seguridad para disputar el encuentro, después de que en los prolegómenos el autobús del equipo madrileño fuera apedreado por individuos con el rostro cubierto. Los altercados continuaron a la llegada al recinto, donde incluso un jugador visitante fue alcanzado por una botella. El duelo se disputará finalmente este domingo 11 de octubre.

   Además, este sorteo dejó el regreso 18 años después del derbi entre el Xerez CD y el Cádiz CF. Por primera vez desde 2008, ambos equipos se verán las caras en el Chapín con un billete para la segunda eliminatoria en juego.

--HORARIOS DE LA PRIMERA ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY:

   -Martes 27 de octubre.

   CD Cuarte - Girona FC                         18.30.

   Sestao River Club - RCD Espanyol                19.00.

   CF Calamocha - CE Europa                      19.00.

   UD Pinatar - Elche CF                           19.00.

   CE Manresa - UE Sant Andreu                   19.30.

   UD Castellonense - UD Almería                   19.45.

   CD Atlético Paso - Córdoba CF                   20.00.

   RSD Alcalá - UD Las Palmas                      20.00.

   At. Tordesillas - CD Mirandés                   20.00.

   Gimnástica Segoviana CF - CyD Leonesa          20.00.

   UD Llanera - SD Ponferradina                   20.00.

   CD Ciudad de Lucena - CF Rayo Majadahonda       20.00.

   CD Don Benito - CD Extremadura                20.30.

   CD Manacor - Villarreal CF                      21.00.

   RC Recreativo de Huelva - Rayo Vallecano       21.00.

   CD Tudelano - Real Zaragoza                   21.00.

   Sporting de Alcázar CF - Málaga CF             21.00.

   Arosa SC - Pontevedra CF                      21.00.

   -Miércoles 28.

   Utebo FC - CE Sabadell FC                      19.00.

   CD Pamplona - SD Eibar                         19.00.

   UD Poblense - AD Ceuta FC                      19.00.

   Coruxo FC - Zamora CF                         19.00.

   Club Portugalete - Real Unión Club             19.00.

   CD Anaitasuna - Deportivo Alavés                19.00.

   CD Tarancón - Levante UD                      19.00.

   Peña Sport FC - SD Huesca                      19.00.

   SD Amorebieta - UD Logroñés                   20.00.

   CP Mijas Las Lagunas - Real Jaén CF             20.00.

   CD Alcoyano - RCD Mallorca                      20.00.

   CF Trival Valderas Alcorcón - CD Leganés       20.00.

   CD Covadonga - Real Valladolid CF             20.00.

   CD Numancia de Soria - Real Oviedo             20.00.

   CD Badajoz - CD Tenerife                      20.00.

   CS Puertollano - Albacete Balompié             20.00.

   CD Cieza - Granada CF                         20.30.

   Reus FC Reddis - Barakaldo CF                   20.30.

   CD Minera - FC Cartagena                      20.30.

   RS Gimnástica Torrelavega - UD Ourense          20.30.

   CDA Navalcarnero - Real Betis Balompié          21.00.

   Salamanca CF UDS - RC Celta                   21.00.

   Xerez CD - Cádiz CF                            21.00.

   CFUE Tavernes de la Valldigna - Valencia CF    21.00.

   -Jueves 29.

   UB Lebrijana - Getafe CF                      19.00.

   At. Calatayud - CA Osasuna                      19.00.

   CD At. Baleares - CD Eldense                   19.00.

   UD San Sebastián de los Reyes - CD Coria       19.00.

   CD Guijuelo - R. Sporting de Gijón             20.00.

   UB Conquense - CD Castellón                   20.00.

   CD Laredo - Burgos CF                         20.00.

   CD Varea - FC Andorra                           20.00.

   Antequera CF - Águilas FC                      20.00.

   Real Ávila CF - Unionistas de Salamanca CF    20.00.

   AE Prat / CF San Rafael - Athletic Club       21.00.

   At. Unión Güímar / Sp. Hortaleza - Sevilla FC 21.00.

   Ribadesella CF - R. Racing Club de Santander    21.00.

   Auriense CA - RC Deportivo                      21.00.

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