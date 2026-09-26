La RFEF defiende en la ONU la capacidad del fútbol como instrumento de transformación social

Álvaro de Miguel Casanueva, secretario general de la RFEF. - RFEF

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha explicado su "modelo de éxito" durante la Cumbre de Impacto Iberoamericano, dentro de la 81ª Asamblea General de la ONU en Nueva York (EE.UU.), con participación de diferentes jefes de Estado, altos ejecutivos y líderes globales.

Así definió la propia RFEF, en una nota de prensa, su intervención en esta cita neoyorquina. "El secretario general de la Federación, Álvaro de Miguel, ha abordado en su ponencia cómo el fútbol contribuye a la vertebración territorial de nuestro país", subrayó el mismo comunicado.

De Miguel añadió que "consolida su identidad, refuerza su economía, impulsa la transformación cultural y se erige, como genuino proyecto de país, en un poderoso instrumento de transformación social que contribuye en última instancia a mejorar a la convivencia social en su conjunto".

"Cada niña que hoy en España ve a una campeona del mundo entiende que ese espacio también le pertenece, pero los títulos no pueden hacernos pensar que todo el trabajo está hecho: un campeón o una campeona inspira, pero disponer de una estructura permite que miles de niños puedan seguir su camino", declaró el secretario general de la RFEF.

Luego De Miguel desgranó cifras de crecimiento en los últimos años, tanto en licencias como en dotaciones materiales, profesionales o de recursos económicos, puntualizando que todo ello "constituye el enorme reto de convertir ese aumento de ingresos en un verdadero desarrollo territorial, mejores oportunidades y mayor bienestar para todos".

La organización del Mundial 2030 fue otro tema destacado, señalando que "va mucho más allá de la asistencia a los estadios o las audiencias televisivas, como son las infraestructuras que legará, la formación que recibirán los jóvenes, la accesibilidad, el empleo generado, el crecimiento del fútbol femenino, del deporte de base o la capacidad de distribuir las oportunidades entre los diferentes territorios".

"Con cerca de un millón y medio de licencias en toda España, la RFEF se ha erigido desde la llegada de Rafael Louzán a su presidencia a finales de 2024 en un elemento de cohesión de los diferentes estamentos de nuestro fútbol y en catalizador de numerosas causas sociales muchas veces adheridas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la Cumbre de Impacto Iberoamericano aborda estos días", zanjó el texto de prensa.