La RFEF realiza este viernes un encuentro informativo sobre la situación del Convenio Colectivo femenino

Publicado 13/02/2020 17:10:25 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) realizará este viernes (10.30 horas) en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) un encuentro informativo para explicar la actual situación del Convenio Colectivo en el fútbol femenino, de nuevo bloqueado pese a que parecía haberse llegado a un acuerdo a mediads de enero.

Según indicó este jueves la RFEF, el secretario general del organismo, Andreu Camps, la vicepresidenta Elvira Andrés, y el director de Fútbol Femenino, Iñaki Mikeo, serán los encargados de tratar sobre este tema.

El pasado sábado, con motivo de la Supercopa de España, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, dejó clara la postura de su organismo. "Si hay alguien que se inventa excusas o justifica lo injustificable, nosotros no vamos a ser", afirmó durante una reunión del Comité Nacional de Fútbol Femenino.

"Lo aceptamos todo y no podemos decir nada más. Y no somos parte el Convenio Colectivo, solo estamos aquí para poner el dinero de lo que negocian los otros dos. Se cerró un acuerdo y ahora no sé por qué no se quiere firmar", aseveró el dirigente, que advirtió que "los únicos que se mueven de la posición son los de la Asociación de Clubes".