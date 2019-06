Rienda se felicita de los "pasos adelante" para la renovación del convenio RFEF-LaLiga

Publicado 25/06/2019 17:18:18 CET

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), María José Rienda, se ha felicitado porque se han dado "pasos adelante" para la renovación del Convenio de Coordinación entre LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y confía en que se alcance un "acuerdo de mínimos" antes de que expire el actual este 30 de junio.

"Estamos muy contentos porque se siguen dando pasos adelante. Estos tres meses han sido positivos, se ha trabajado muchísimo. Es importante que las dos partes lleguen a un entendimiento por el bien del fútbol, que es el deporte muy importante por la dimensión que tiene", manifestó tras una nueva reunión en el CSD.

No obstante, la presidenta del CSD advirtió de que se tiene que seguir trabajando "para alcanzar un acuerdo de mínimos". "Los plazos nos comen, saben de la necesidad ese tipo de acuerdos, pero los deportistas decimos que hasta que no se cruza la meta no vamos a decir que se ha conseguido", subrayó.

En este sentido, Rienda indicó que "todavía hay puntos sensibles" para llegar a ese acuerdo. "Cuando dos partes negocian ambas ceden. Lo importante es que se están dando esos pasos adelante. No celebro nada, pero estamos contentos por el trabajo de todas las partes. El deporte no entendería que no tuviéramos ese convenio. Faltan esos pequeños flecos que no son fáciles, no estaré tranquila hasta que se firme", indicó.

Aún así, la secretaria de estado para el Deporte se declaró "optimista" de que se firme la renovación antes del 30 de junio. "LaLiga tiene una Asamblea y hay el sorteo de un calendario pendiente. Los técnicos van a seguir trabajando para lograr ese gran convenio, aunque sea de mínimos. Es importante para crear una base de seguridad para el fútbol", reseñó.

A su juicio, estos tres meses han sido "enriquecedores" e "intensos". "Se han quedado varios flecos, pero es importante tener un acuerdo de mínimos pare el deporte español", insistió la responsable del Gobierno sobre la firma del convenio RFEF-LaLiga.