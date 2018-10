Riquelme anuncia su retirada a los 36 años

Publicado 26/01/2015 10:27:39 CET

BUENOS AIRES, 26 Ene. (Reuters/EP) -

El centrocampista argentino Juan Román Riquelme, exjugador de Barcelona y Villarreal, ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 36 años, tras una carrera de casi dos décadas en la élite, periodo en el que ha jugado 591 partidos y ha anotado 148 goles en cuatro clubes diferentes.

Durante los últimos seis meses, Riquelme vistió la camiseta de Argentinos Juniors, el club para el que había jugado en las divisiones menores. El bonaerense explicó que el mismo día que ayudó a llevar al equipo de vuelta primera división tomó la decisión de colgar las botas.

"No sé si es un día especial, pero sí importante. He tomado la decisión de no jugar más al fútbol", dijo Riquelme en una entrevista con el periodista y exjugador del Real Madrid, Enrique Wolf, en la cadena televisiva ESPN. "Después de haber cumplido con Argentinos y todos los sueños con Boca, me parece que es lo mejor", agregó.

Después de que Argentinos Juniors regresara a la primera división argentina, Riquelme recibió ofertas de Independiente de Argentina, Cerro Porteño de Paraguay y clubes de Brasil, equipos a los que agradeció su interés.

"No miro la televisión, los diarios y si la gente de Cerro Porteño me estaba esperando, les mando un saludo y me pone contento que me tengan cariño, lo mismo que a Independiente y los clubes de Brasil", dijo.

Riquelme también se refirió a Lionel Messi, con el que compartió el Mundial del 2006 en Alemania. "Es más rápido con la pelota en los pies que sin ella, lo que es único. Yo creo que tiene que verse en la televisión para ver lo que hizo", expresó.

En otra parte de la entrevista elogió como jugador -y no como entrenador- a Diego Maradona, con quien mantuvo un enfrentamiento negándose a integrar la selección que el exastro del fútbol dirigió en el 2010 en Sudáfrica.

"Maradona fue el mejor de la historia. Yo tuve la suerte de entrenar con él y la verdad que era un lujo verlo hacer la previa. Como jugador fue una cosa increíble porque hizo cosas que nadie más hizo ni va a hacer", alabó.

DESUBICADO EN EL BARÇA Y BRILLANTE EN EL VILLARREAL

Riquelme debutó como profesional a los 18 años en Boca Juniors el 10 de noviembre de 1996, cuando el entonces entrenador Carlos Bilardo le incluyó en el partido que su equipo venció 2-0 a Unión de Santa Fe en el estadio la Bombonera.

En el verano de 2002, el Barcelona le dio la oportunidad de jugar en Europa y, aunque llegó con la vítola de gran promesa, no logró asentarse en el club, en medio de una temporada convulsa marcada por la marcha de Louis van Gaal. Al finalizar aquel curso, Joan Laporta llegó a la presidencia del club con Ronaldinho como principal estrella y Riquelme se quedó sin hueco.

De esta forma, se marchó cedido al Villarreal, donde sí logró brillar durante tres años y medio en los que el club castellonense alcanzó las mayores cotas de su historia. Sin embargo, Riquelme se quedó con el lunar del penalti que falló en las semifinales de la Liga de Campeones 2005/06 frente al Arsenal. El equipo inglés que se clasificó gracias a aquel error, aunque cayó ante el Barcelona en la final.