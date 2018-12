Riqui Puig: "Es el debut soñado"

Publicado 05/12/2018 23:44:12 CET

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Riqui Puig, debutante este miércoles con el primer equipo, reconoció que vivió el "debut soñado" gracias a la victoria ante la Cultural Leonesa (4-1) en el pase a octavos de final de Copa del Rey.

"Es el debut soñado, encima con asistencia y el equipo ha ganado. Es el fruto de cada día, de entrenar duro y dar el máximo", indicó en declaraciones a Gol, después del encuentro en el Camp Nou.

El canterano culé agradeció la oportunidad de Ernesto Valverde, que supo aprovechar con buenos minutos y una gran asistencia de gol a Denis Suárez. "Venía aquí al campo cuando tenía tres años", dijo el joven jugador de 19 años.

"Saltar al campo con una oportunidad de 35 minutos que me ha dado Ernesto es un sueño hecho realidad, es lo que siempre he soñado desde pequeño que he sido del Barça", finalizó.