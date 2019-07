Rivaldo: "Es importante que Griezmann sepa gestionar la presión"

Publicado 18/07/2019 13:33:49 CET

"Isco, Bale o Asensio, serían muy útiles para el Barcelona"

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del FC Barcelona Vítor Borba Ferreira Gomes 'Rivaldo' destacó la importancia de que el delantero francés Antoine Griezmann sepa "gestionar bien la presión" de su fichaje por el conjunto azulgrana, y que éste con el exatlético es "mucho más favorito" para ganar la próxima Liga de Campeones.

"El Barcelona siempre es favorito. Lo sería sin Griezmann, así que es obvio que si fichas a un jugador como él se dispara tus opciones de hacer algo grande. Eso significa, sin duda, ganar la Champions o al menos llegar a la final", reflexionó el Balón de Oro de 1999 en declaraciones a Betfair que recoge Europa Press.

A juicio de Rivaldo, para que Griezmann triunfe en el FC Barcelona debe sorportar el hecho de haber costado 120 millones. "Estas inversiones siempre añaden responsabilidad y si Griezmann quiere evitar que lo pongan en duda, es importante que sepa gestionarlo. ¿Cómo? Jugando su mejor fútbol para justificar ese gasto", comentó el embajador de la casa de apuestas Betfair.

Rivaldo no considera caro el fichaje de Griezmann porque, para él, si quieres a los mejores jugadores debes invertir "estas cantidades". "Ernesto es un entrenador inteligente y sabrá acoplar todos estos excelentes jugadores para que el Barcelona consiga sus objetivos", pronosticó.

"NEYMAR DEBE DOSIFICAR SU COMPORTAMIENTO"

Si finalmente el delantero brasileño del París Saint Germain Neymar jr. no se marcha del club francés, Rivaldo cree que debería cambiar en su actitud. "Si se queda, deberá dosificar su comportamiento. Debe intentar volver a hacer su mejor fútbol sea donde sea", aconsejó el embajador de Betfair.

"Está claro que no está contento en el PSG y que se arrepiente de su decisión de marcharse del Barcelona, pero las cosas no son tan sencillas. El PSG gastó mucho y es normal que no quieran dejarle marchar. Es posible que la afición o la prensa no esté contenta con él, así que sólo debe plantarle cara a esta situación y jugar lo mejor que pueda. Si se las apaña para hacer algo especial en la Champions puede que los aficionado parisinos se calmen", afirmó el campeón del mundo en 2002.

Para Rivaldo, su compatriota Coutinho debería seguir en el Barcelona pese a los rumores de su marcha al PSG o Liverpool. "Si fuera mi decisión yo no abandonaba el Barcelona por el PSG. LaLiga es muy competitiva y te permite tener un escaparate internacional magnífico, pero en Francia no tienes nada de eso. Allí el PSG está muy por encima del resto", dijo.

El exmediapunta es un firme defensor de Coutinho. "Siempre he dicho que puede hacer en Barcelona lo que ya hacía en el Liverpool que es donde mejor jugó. No tengo tan claro que quiera volver a Inglaterra", añadió.

Según Rivaldo, los últimos fichajes del Barcelona podrían desmotivar a los canteranos si éstos ven que no tienen oportunidades. "Si sigues evitando que estos chavales tengan oportunidades crecerán en el club viendo como son los de fuera los que llegan al primer equipo. Esto es desmotivador para ellos, porque pueden llegar a la conclusión de que nunca tendrán la oportunidad de jugar en el primer equipo, de que su sueño se cumpla", valoró.

Rivaldo aclaró que opina sin estar dentro del club "y a lo mejor el problema es que no hay jugadores en la cantera de suficiente calidad como para llegar al primer equipo".

Acerca de los posibles descartes del Real Madrid, Rivaldo no dudó en piropear a los futbolistas con los que podría no contar el técnico blanco, Zinedine Zidane. "Se habla de nombres como Isco, Bale o Asensio. Son jugadores que podrían ser muy útiles e importantes en el Barcelona", apuntó.

No obstante, indicó que tantos buenos jugadores en un vestuario pueden crear problemas. "Además hay mucha rivalidad Barcelona-Madrid y no me imagino a ninguno de esos jugadores firmando por el Barcelona a menos que paguen sus cláusulas", concluyó Rivaldo.