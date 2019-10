Robert Moreno: "Hemos estado un poco nerviosos los últimos minutos"

Publicado 12/10/2019 23:50:32 CET

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español Robert Moreno se mostró resignado después del empate (1-1) ante Noruega en último minuto del descuento este sábado, un tramo final donde estuvieron "un poco nerviosos" y no lograron matar el partido, haciendo esperar la clasificación para la Eurocopa 2020.

"Que te empaten en el minuto 93 con cuatro de descuento la sensación no puede ser buena, pero el añadido es parte del fútbol. Sabíamos que nos podían hacer peligro con esas jugadas", dijo en declaraciones a TVE.

"Hemos intentado tener gente con presencia en el campo pero que a la vez pudiese tener el balón. Los últimos minutos hemos estado un poco nerviosos y quizá hemos arriesgado demasiado cuando teníamos que matar el partido", añadió.

Moreno destacó la "actitud" pero lamentó la falta de control en varias fases del partido. "Me ha gustado la actitud del equipo, me ha gustado menos perder demasiado el control y no tener la paciencia suficiente. En la primera parte hemos estado excesivamente precipitados en algunos momentos", dijo.

"Es algo que hemos mejorado. Hemos generado ocasiones para marcar el segundo gol y al final ojalá hubiéramos defendido un poco mejor esos balones largos, pero cuando el balón va por arriba puede pasar cualquier cosa", añadió.

El técnico de 'La Roja' fue preguntado por el buen regreso de Albiol y destacó a todo el equipo. "Tanto Raúl como los jugadores que han entrado lo han hecho bien, nos daba esa presencia también. Con el empate en Suecia nos vale. Intentamos ganar todos los partidos, hoy también, pero Noruega también se jugaba mucho", zanjó.