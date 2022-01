Robert Moreno: "Noto cierta relajación y no me gusta"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, ha asegurado que nota "cierta relajación" alrededor del equipo y ha advertido del peligro de hacerlo "en el momento más difícil de la temporada", y ha pedido mantener la "tensión" antes de recibir este sábado al FC Barcelona en el Nuevo Los Cármenes (18.30 horas).

"Estamos en el momento más difícil de la temporada. Noto, y no me gusta, cierta relajación alrededor del equipo. Los seres humanos, cuando consiguen cosas que parece que estaban buscando, tienden a relajarse, y ahora mismo estamos en el momento más difícil de la temporada", declaró en rueda de prensa.

Por ello, pidió a jugadores, club y afición que mantengan la tensión. "Venimos de seis partidos sin perder, parece que hemos sacado la cabeza del descenso... Estar en la situación que estábamos hacía que todo el mundo estuviese con las orejas levantadas. Me preocupa que creamos que haciendo algo menos de lo que estamos haciendo vamos a tener los mismos resultados. Estamos donde estamos por la tensión con la que hemos vivido los partidos y por la situación en la clasificación de toda la primera vuelta", manifestó.

"Nadie se debe relajar, es un mensaje que lanzo a nivel interno y externo. No hemos hecho absolutamente nada. Los 23 puntos están muy bien, pero eso no te da la salvación; la salvación te la van a dar entre 36 y 40 puntos. Van a venir momentos malos otra vez, vamos a perder partidos, y si eso pasa, que sea con la actitud de la primera vuelta, en la que hemos dado la cara y el rival ha sido mejor, y no por pensar que ya lo tenemos todo hecho", continuó.

"Mis jugadores han sido buenos por hacer lo que venían haciendo, y creo que lo van a seguir haciendo. Cuando te halagan mucho desde fuera, puedes creer que con un 1% menos puedes conseguir lo mismo. Mi obligación como entrenador es decirle a la gente que está muy motivada que sepan que van a venir malos momentos y que los vamos a seguir necesitando", prosiguió.

Por otra parte, el técnico catalán asegura que el FC Barcelona con Xavi tiene "muy definido el patrón de a lo que juegan". "Puede haber una pequeña variante. El modelo es el mismo, pero las individualidades son las que son y cualquiera de ellos te puede cambiar un partido. A nosotros no nos cambia mucho lo que podamos preparar", señaló.

"Creo recuperan a bastante gente, aunque pierden a algunos. Estamos hablando de jugadores de muchísima calidad. Las tendencias y los momentos cambian en algún momento. Ellos tienen grandes jugadores y un gran entrenador y creo que va a ser un equipo muy difícil de batir, pero eso no quiere decir que no vayamos a ponerlo todo para intentar ganarles", expresó.

En otro orden de cosas, afirmó que Xavi Hernández, al que dirigió como segundo técnico del Barça en la etapa de Luis Enrique, es el entrenador "ideal" para el conjunto azulgrana. "Estuvimos juntos en su último año como jugador y nuestro primero entrenando al Barça. Ese tiempo fue maravilloso, con triplete y luego un doblete y un título el tercer año", rememoró.

"Es un tío que ya cuando era jugador era entrenador, veías que tenía inquietud y te preguntaba. Tenía las ideas muy claras. Es un entrenador ideal para el Barcelona por lo que ha sido como jugador. Ha vivido el Barça desde pequeñito. A partir de pasado mañana le deseo toda la suerte del mundo", añadió.