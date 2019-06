Robert Moreno: "Si tienes una pasión es importante seguirla"

Publicado 27/06/2019 17:42:31 CET

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol Robert Moreno tiene claro lo "importante" de no dar la espalda a "una pasión", como a él le ha sucedido con la suya de ser entrenador y que ahora le ha llegado tras ser elegido el relevo de Luis Enrique Martínez al frente del combinado nacional.

"Es muy importante para la gente joven el saber que si tienes una pasión es importante seguirla porque pueden pasar dos cosas: que cumplas tu sueño o que tengas la conciencia tranquila de al menos haberlo intentado", confiesa Robert Moreno en una entrevista con los medios oficiales de la selección donde repasa sus inicios y sus primeros pasos como entrenador, centrada en la función de analista y ayudante de Luis Enrique.

El catalán, cuyo primer gran recuerdo futbolístico es el "12-1 a Malta", se empezó a dar cuenta muy pronto que no tendría una gran carrera como jugador. "Cuando salí a competir con federados me di cuenta que no era de los mejores y ese sentimiento me animó a ser entrenador", comenta.

"Si hubiese tenido algún entrenador de más nivel a lo mejor habría podido ser mejor jugador porque eran padres que se metían a entrenarte, y aquello fue uno de los incentivos", remarca el técnico, que en su juventud jugó de mediocentro, de líbero e incluso de delantero.

Cuando comenzó a prepararse para ser entrenador, Moreno se percató de la que "única forma para aprender era leer", pero lo que entonces se publicaba era "anticuado y no tenía valor en cuanto a contenidos". Por ello, ya trabajando con Luis Enrique, también invirtió tiempo en escribir algún libro de fútbol como 'Mi receta del 4-4-2' porque "compartir conocimiento es clave para la mejora de todos".

Su llegada al fútbol profesional se produjo tras aprovechar el uso del vídeo, "que nadie usaba como herramienta clave". "Por eso decidí especializarme en análisis de video", apunta el técnico, al que le esperaba su gran oportunidad.

Y es que esta fue la forma en la que contactó por primera vez con un Luis Enrique que buscaba "analistas nuevos" y se puso en contacto con él el 12 de julio de 2010, un día después de que España se proclamase campeona del mundo y cuando él trabajaba en una oficina de 'laCaixa'. "Hablamos 25 minutos y me dijo: 'No necesito conocerte, te van a llamar del club para fichar por el Barcelona B'", rememora.

El motivo de tener que dejar su trabajo "asustó" algo a su familia y también a sus jefes en el banco. "El director me dijo que tenía futuro en 'laCaixa' y que podría ser director, pero llevaba muchos años preparándome para ese momento", defiende el barcelonés.

Su relación con el gijonés fue paulatinamente evolucionando y estrechándose, hasta que empezó a ir con el equipo y se comenzó a usar "el famoso pinganillo de Luis Enrique" con el que se iba comunicando con él mientras grababa. Todo este trabajo al final tuvo su recompensa personal porque el exdelantero no dudó en llevárselo a Roma para su etapa en el equipo italiano. "Fue una alegría impresionante", recuerda Moreno.