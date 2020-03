Rodrygo: "Cristiano y Neymar son fuentes de inspiración, pero mi héroe es mi padre"

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del Real Madrid Rodrygo Goes apunta a su compatriota Neymar y al portugués Cristiano Ronaldo como sus "fuentes de inspiración", pero advierte que su "héroe y mayor inspiración" es su padre, mientras que elogia la figura de Zinédine Zidane porque le esta ayudando en "dónde y cómo mejorar".

"Mi mayor inspiración es mi padre, sin duda. Y, de los jugadores con los que comparto época, Cristiano y Neymar, que son los dos que tomo como referencia y que son fuentes de inspiración, dos jugadores de los que soy un gran fan. Pero como héroe, mi padre, él es mi héroe", señala Rodrygo en una entrevista a 'DAZN'.

Preguntado por tres referentes del fútbol de Brasil como el mítico Pelé, Neymar y Robinho, el joven atacante reconoce que los tres "representan mucho" para él y para el Santos, su equipo "favorito". "Neymar fue al que más seguí, pero gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a los tres. Incluso antes de venir a Madrid fui a casa de Pelé y recibí su bendición antes de irme", confiesa.

"El Real Madrid es como Vila Belmiro (el estadio del Santos), un sueño para mí hecho realidad y cualquiera que me conozca lo sabe. Mi gran sueño era jugar aquí, siempre veía los partidos", subraya Rodrygo, que califica como "un momento muy emotivo" su primer gol como madridista. "Siempre quedará en mi memoria", admite sobre el tanto anotado ante Osasuna cuando apenas llevaba un minuto en el campo.

Y pese a que ahora no juega con mucha asiduidad, asegura tener "muy buena relación" con Zinédine Zidane. "Me recibió muy bien. Él sabía el momento para meterme en el campo y cómo prepararme para ello. Hoy en día estoy en buena forma y él es el culpable. Me ayuda, me aconseja y me dice dónde y cómo mejorar, también destaca lo que hago bien. Todo este tiempo con él está siendo muy bueno", remarca.

El delantero también celebra haber podido debutar ya con la selección de su país, "el gran sueño de todo niño brasileño". "Y yo encima pude debutar frente a Argentina. Espero vestir la camiseta de la selección más a menudo, sigo haciendo mi trabajo por aquí para ir convocado. Realmente, es el mayor sueño para un jugador profesional. El sueño de todo niño es vestir esta camiseta algún día, y yo he podido hacerlo realidad", apunta.

Rodrygo realizó estas declaraciones tras recibir el galardón como mejor jugador joven del mundo en los Premios 'NxGn 2020', otorgados por 'Goal', y antes de que se parase el fútbol por la pandemia del coronavirus. "Creo que este premio me va a motivar mucho, me da mucha confianza y espero que sucedan cosas buenas, que siga jugando muy bien en la presente temporada", desea.