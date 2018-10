Roig: "Con Semedo toca respetar lo que diga la justicia, no hay más historia"

Publicado 26/02/2018 14:44:13 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, ha explicado que en el caso de Ruben Semedo, que se encuentra por en prisión por la supuesta comisión de varios delitos, toca "respetar lo que diga la justicia" y que "no hay más historia", destacando que "no se puede meter al Villarreal en medio de esto porque es una actuación individual y personal".

"Semedo está suspendido de empleo y sueldo. Toca respetar lo que diga la justicia, no hay más historia. Hay que esperar. No voy a entrar a valorar absolutamente nada. Que sea lo más rápido posible, pero tengo que ser respetuoso con los tiempos, con las formas y con lo que decida la juez", apuntó Roig ante la prensa en Castellón, sede del Congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva.

Preguntado por cómo está llevando este tema, el presidente del club amarillo dijo que "no bien, por supuesto". "Pero tratándolo de apartar de las obligaciones de cada día porque hay muchas cosas que hacer. No ha sido una responsabilidad del Villarreal, no se puede meter al Villarreal en medio de esto porque es una actuación individual y personal", reclamó.

Semedo lleva encarcelado desde el pasado jueves, cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Llíria (Valencia) ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y robo con violencia.