Ronald Koeman sigue como entrenador del Barça hasta 2022

Laporta: "La figura de Koeman sale reforzada y hemos profundizado en nuestra relación"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona Ronald Koeman seguirá en el cargo la próxima temporada 2021/22 y cumplirá así su año de contrato tras llegar a un acuerdo con la nueva Junta Directiva, presidida por Joan Laporta, y llegar a una "unidad" en la visión de futuro.

"Tras este periodo de reflexión que nos hemos tomado con Ronald Koeman, el vicepresidente Albert Yuste y yo, quiero anunciar que hemos acordado que daremos continuidad a este contrato en vigor que tiene Ronald Koeman", anunció Joan Laporta en rueda de prensa.

En la misma, aseguró estar "muy satisfecho", como la Junta, de ver que estas conversaciones "han dado su fruto" en una "unidad de criterio" en cuanto a qué hacer la siguiente temporada, y tras avaluar los últimos meses de la última temporada.

"Koeman ha demostrado lo que ya sabemos, que es un gran profesional. Había que buscar soluciones a las pequeñas divergencias que podíamos tener y nos ha llevado a la conclusión de que Koeman es lo mejor para el Barça", aseguró Laporta, que negó haber hablado con otros entrenadores y ratificó a Koeman como única opción.

Eso sí, después de ese ya anunciado tiempo de reflexión junto a Koeman para apostar por ir en una misma dirección. "Estamos muy contentos de poder anunciar la continuidad de Koeman, al que veo muy motivado e ilusionado, con la mentalidad que se debe tener y máxima exigencia en cuanto a las aspiraciones del equipo y gran convencimiento en cuanto a que será una temporada muy buena", auguró.

Y, sobre esas charlas, desveló que Koeman estuvo "impecable" en las explicaciones y en el comportamiento. "Han sido conversaciones para conocernos, a mí me gusta conocer personalmente a personas clave de la institución y el entrenador lo es. Como tuve buena relación con Rijkaard o Guardiola, tenía la necesidad esta y Koeman lo ha entendido, y se lo agradezco mucho", se sinceró el dirigente.

"Koeman ha comprendido mi necesidad de conocerle, aunque quizá no calibré, yo, la dimensión mediática que esto podía tener. Y le dije que si nos hemos sentido desbordado y le hemos generado alguna incomodidad,que lo sentía. Y me ha hablado de agradecimiento de que le hable claro. Y ha mejorado nuestra relación, que era buena pero no lo suficientemente profunda de conocernos el uno al otro", aportó.

Unas conversaciones que en ningún momento tocaron el tema contractual, ni se pensó en liquidar el contrato actual ni en ampliarlo. De momento, se cumplirá lo firmado hasta el 30 de junio de 2022.

"De momento es dar continuidad al contrato, imagino que en breve hablaremos del futuro. Pero el marco de las conversaciones era para conocernos más, para saber qué ha fallado y qué hacer para no volver a fallar. No era un tema contractual. Vino a una reunión su agente, pero no se trataron temas contractuales porque no era necesario", aseguró Laporta.

También negó que no se pudiera liquidar el contrato, aunque tampoco era esa su voluntad. "No es cierto que se quisiera liquidar el contrato, y en eso caso se hubiera podido hacer. Pero no queríamos liquidar el contrato. No es cierto. Y si el Barça quiere cancelar un contrato tiene mecanismos para hacerlo", aportó.

Por todo ello, cree que la figura de Ronald Koeman "sale reforzada". "Tiene contrato en vigor. Hemos profundizado en nuestra relación, estamos muy satisfechos de ello. Sale reforzado, para mí, pero cada uno puede verlo como considere. Yo veo el vaso lleno y con mucha fuerza para Koeman, está ratificado en el aspecto relacional con la Junta Directiva", argumentó.

De cara a la siguiente temporada, tras hablarlo con el técnico neerlandés, Laporta espera un Barça con una "mentalidad más ganadora". "Espero un sistema más ofensivo. Con los jugadores que seguramente tendrá podrá jugar de una forma más ofensiva, y siempre se ha elogiado la capacidad de Ronald para formar un equipo sólido defensivamente", apeló.

"Espero sobre todo tener mentalidad ganadora y jugando a lo que nos gusta, de tener el balón y presionar más porque espero que tenga jugadores con unas virtudes que sirven para hacer una presión más intensa. Espero que esto nos lleve a jugar y a ganar jugando bien. Y que en los momentos clave de la temporada no haya cierta relajación, y se tenga la mentalidad competitiva y ganadora que se debe exigir en el Barça", reiteró en este sentido.

CELEBRA LA LLEGADA DEL "COMODÍN" JORDI CRUYFF

Por otro lado, celebró la llegada al área de fútbol de Jordi Cruyff, un "comodín" para el presidente y que asegura el "regreso a casa" de un Cruyff. "Tiene experiencia y una trayectoria como jugador, entrenador y secretario técnico. Es hombre de mundo y puede aportar mucho a la secretaría técnica. Y vuelve a su casa a trabajar", señaló.

"Representa la vuelta de un Cruyff a casa, estamos muy satisfechos. Y desear que los objetivos que le pongamos, los consiga hacer con éxito. Estoy convencido. Y nos será un comodín a dispuestas situaciones que se pudieran plantear. Y su relación con Koeman es muy buena. Estamos vistiendo un modelo potente desde el ámbito deportivo", comentó.

Respecto a lo de "comodín", se explicó mejor. "A veces hay situaciones de urgencia en un club y debe haber una persona que dé una solución inmediata, provisional. Pero es una cosa mía, que he dicho, no está en el contrato. Estará en el área de fútbol bajo la dirección de Mateu Alemany y ayudará en varios aspectos. Lo del comodín es una reflexión mía, porque estaría capacitado en varios ámbitos para ser una solución provisional", detalló.