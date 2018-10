Ronaldinho asume las críticas como una "motivación" para recuperar su mejor nivel

Actualizado 26/01/2007 17:30:05 CET

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El brasileño Ronaldinho de Assis reconoció hoy en rueda de prensa que no atraviesa un buen momento de juego, como tampoco el FC Barcelona en su conjunto, y explicó que asume las críticas de aficionados y medios como parte del fútbol y como una "motivación" para poder recuperar su mejor fútbol.

"¿Me pitaron? Bueno, cuando no juegas bien, el fútbol es de esta manera, pero queremos mejorar para que nos continúen aplaudiendo como siempre", comentó, en referencia a los silbidos de un sector de la afición durante el último partido en el Camp Nou ante el Gimnàstic de Tarragona (3-0).

Ronaldinho considera que las críticas son "normales" y las atribuye a las expectativas que genera el Barcelona y él en particular. "Si la gente espera algo es porque sabe que puedo rendir más y eso me motiva. Es una motivación", expuso, extendiendo sus ganas de demostrar una recuperación del juego a todos sus compañeros.

El brasileño, de todas maneras, admitió que las críticas "duelen a todo el equipo, porque siempre esperas que le afición te apoye en los momentos difíciles y queremos que juegue con nosotros". Sin embargo, lejos de polemizar, aseguró que suponen "una motivación para intentar hacerlo mejor y tener a la afición a nuestro favor".

Igualmente, considera que forman parte del fútbol, donde "si juegas mal unos cuantos partidos te cuestionan, pero cuando vuelves a jugar bien dicen que has vuelto a ser el de siempre". Además, también aseguró haber pasado "muchos" momentos como el actual en su carrera, tanto en otros clubes como en la selección brasileña.

Ronaldinho reconoce haber acabado "triste" algunos partidos en que no ha tenido una buena actuación o el Barcelona no ha logrado un buen resultado, pero aclaró que es algo "momentáneo" y se expresó con optimismo respecto al futuro, asegurando que el equipo se encuentra "en el buen camino".

También opinó que no cree que los problemas del Barcelona sean debido a una cuestión de confianza, a la preparación física de los jugadores o al sistema de juego, sino a un momento de juego "en el que las cosas no nos están saliendo", aunque apuntó que los rivales cada vez conocen mejor la forma de jugar del Barcelona.

"Llevamos cuatro años jugando de la misma forma y tenemos más dificultad porque los rivales saben mejor cómo jugamos", dijo el brasileño, que también reconoció que al Barcelona le está "faltando algo", aunque luego aclaró que no cree que la solución sea cambiar el sistema de juego, puesto que lo conocen "de memoria".

"El problema es que en los últimos partidos no nos han salido bien las cosas", afirmó, pese a reconocer que no encuentra respuesta al mal juego. En su opinión, la reacción pasa por continuar los entrenamientos como hasta ahora, ya que considera que el Barcelona se encuentra "en el buen camino".

OPTIMISTA Y "MÁS QUE TRANQUILO" SOBRE SU FUTURO

Asimismo, manifestó que deben seguir trabajando "para estar cada vez más fuertes y continuar primeros en la Liga". "Esto es el fútbol, hay días en los que no te salen los regates, la finalización o los pases, pero hoy me he sentido con confianza en el entrenamiento y espero demostrar este domingo que me encuentro muy bien".

Ronaldinho tampoco considera que las bajas de Eto'o y Messi le hayan dado más responsabilidad. "Es lógico que todo el equipo les eche de menos a los dos porque son grandes jugadores, pero la responsabilidad es de todos y es normal que tengamos presión. Somos los campeones y todos esperan mucho de nosotros", dijo.

Finalmente, también abordó con tranquilidad las cuestiones sobre su futuro, después de que el vicepresidente del Barcelona Ferran Soriano asegurase ayer que la directiva no se plantea la renovación del brasileño a corto plazo, dado que su actual vinculación con el club finaliza en el año 2010.

"Yo estoy más que tranquilo. Tengo mucho tiempo de contrato y estoy contentísimo aquí. Las cosas vendrán naturalmente y yo intentaré demostrar en cada partido, cada mes y cada año, que tengo condiciones para jugar muchos años en el Barcelona", concluyó Ronaldinho.