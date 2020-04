Rousaud: "Alguien ha metido la mano en la caja"

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Emili Rousaud, uno de los seis directivos que ha presentado su dimisión en la junta del FC Barcelona, ha asegurado que "alguien ha metido la mano en la caja" del club azulgrana, aunque ha asegurado que no tiene pruebas y que no puede asegurar quién ha sido, añadiendo que "no se trata de quién es el malo, sino de valores".

"Alguien ha metido la mano en la caja. Si los auditores nos dicen que el coste de un trabajo es de 100.000 euros y hemos pagado un millón, es que alguien ha puesto la mano en la caja. No tengo pruebas y no puedo decir quién. Este contrato se había dividido en trozos de 200.000 euros para no tener que pasar por la comisión de control", acuso Rousaud en declaraciones a Rac 1 que recoge Europa Press, en relación al conocido como 'Barçagate', añadiendo que es "un tema sucio".

"No se trata de quién es el malo, sino de valores. Y algunos de los que no tienen los valores adecuados aún están dentro de la junta y otros están fuera", aseguró, tras lamentar que "Bartomeu no quiere convocar elecciones ahora mismo".

"Es necesario que el socio sepa que tenemos un futuro complejo. Tenemos razones centradas, no contra el presidente, sino de futuro a seis años con decisiones valientes. Esta gobernanza no está adecuando a las necesidades del club", sentenció Rousaud.

Además, el ya exdirectivo explicó cómo ha sido su salida del club. "Bartomeu nos hizo la invitación (a salir) la semana pasada vinculada a que el informe de la auditoría estaba a punto de caer y también porque la rebaja salarial que se había propuesto era insuficiente para cubrir los problemas económicos que tiene el club por la pandemia", desgranó.

"Lo que hemos querido hacer es marchar conjuntamente para dar un mensaje al socio", agregó sobre la dimisión global de seis directivos. "Somos leales al club. Soy consciente de que si salimos de la junta dentro en un mes ya no se hablará de nosotros. Me hacía mucha ilusión ser presidente del Barça, pero prefiero dormir bien y mirarme al espejo", subrayó.