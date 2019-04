Rubén Alcaine: "No puedes pretender presentar en marzo un modelo de fútbol femenino para la próxima temporada"

Publicado 02/04/2019 17:34:27 CET

El presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF), Rubén Alcaine, criticó a la RFEF la presentación de un nuevo modelo para la competición de fútbol femenino en marzo para que entre en vigor la próxima temporada, sin tener en cuenta el proyecto de la Primera B, algo que "no es improvisado".

"No puedes pretender en marzo presentar un modelo para julio. La Primera B se trabajó durante la 2017-18 y tenemos que ser consecuentes y conscientes de lo que ahora tenemos en juego, que es la Liga Iberdrola y Primera B, que además es lo que está funcionando", afirmó Alcaine durante el IV Congreso de Fútbol Femenino de LaLiga.

Esta Primera B pretende también "potenciar la Segunda División" porque era "un caos". "Teníamos que trabajar las estructuras que nutriesen la Primera División. Fue un año de trabajo del proyecto de la Primera B, con dos grupos Norte y Sur, los primeros subirían directamente", apuntó.

"Esto no es algo improvisado, incluso la Federación había aceptado, entendemos que tiene que ser el modelo a seguir y que se tiene que establecer en la 2019-20", señaló en relación a lo que cree mejor para la evolución del fútbol femenino español.

Esta Primera B estará formada por 32 equipos, que pasarán a estar en una situación "mejor que la que están ahora". "Va a ser competitiva y a nivel de recursos lo van a notar respecto a la Segunda. Hay que mejorar siempre contando con que las protagonistas son ellas, las futbolistas", remarcó.

"A mí me da mucha pena... (la posibilidad de que no siga su proyecto) Nosotros estamos negociando un Convenio Colectivo y pidiendo un Convenio de Coordinación y la RFEF no nos reconoce como asociación. Estamos negociando el nuevo convenio porque somos los primeros que creen en el fútbol femenino", advirtió Alcaine que se mostró seguro de que cuando empiece la próxima Liga Iberdrola, esta estará retransmitida por Mediapro, que ha comprado sus derechos por nueve millones por las próximas tres temporadas.

Respecto a la confusión sobre si habrá Liga Promesas o Primera B, el también responsable del Zaragoza femenino cree que esa confusión está "en el otro lado", refiriéndose a la RFEF, porque en la ACFF lo tienen "muy claro". "La que no va a nacer es la Promesas", sentenció.

Por otro lado, la responsable de la sección femenina del Oviedo, Beatriz Álvarez, relató cómo fue el proceso para seleccionar un modelo de Primera B, en consenso con los clubes. "Se estudió con dos o cuatro grupos. Dentro de esas opciones estudiamos los pros y contras, sobre todo se definió la cuestión económica, se hizo un estudio pormenorizado para ver cuánto subiría cada club que entrara en la Primera B en cuanto a gastos. La mayoría entendieron que para mejorar la calidad de la competición tenían que ser dos grupos", detalló.

"Hay muchas ventajas con este modelo, unas son la potenciación de cantera y la posibilidad de que haya un camino a la profesionalización en la Segunda División", puntualizó Beatriz Álvarez, que considera que la Segunda también es "importante". "Tuvimos en cuenta las opciones de equipos de Segunda, que entendieron que tenían que ser seis grupos para mejorar la competición. La base de la propuesta ha sido el consenso", agregó.

Ante la posibilidad de que la RFEF no acepte este proyecto y se decante por su idea, la directiva tiene "miedo e incertidumbre". "Era una idea que se consensuó, unas ideas comunes para que el fútbol femenino crezca. El mayor problema es la falta de sentido, cuesta entender que de repente salga esto", añadió, aunque opina que lo más complicado será ver en qué "condiciones" se disputa la competición el año que viene.

Por último, el coordinador del fútbol femenino del Málaga, Mario Rueda, siente que la RFEF les está faltando "un poco al respeto". "Ha sido tanto tiempo de trabajo como para que ahora se quiera cambiar todo porque creemos que todo iba creciendo. Si no se estuviera mejorando sí habría que plantearse un cambio, pero todo esto nos desconcierta porque ya había un trabajo previo", relató.

"Siempre hemos intentado tender lazos con la RFEF. Sí es cierto que nosotros siempre llevábamos un trabajo previo y hoy en día no vemos otra competición que no sea esta. La ventaja principal es la competitividad, que necesitan los equipos y reforzar que ese salto de Segunda a Primera no sea tan grande. También a la hora de venderla a patrocinadores y operadores, son partidos mucho más visibles", analizó las ventajas de la Primera B.

Así, Mario Rueda declaró que su nueva competición "no se está muriendo" ya que los propios clubes "están celebrando estar en la Primera B". "Tenemos que seguir estando unidos, no es una categoría que esté muriendo. Esto va a ir adelante, con esfuerzo y lucha. La Primera B va a dar mucha alegrías", concluyó.