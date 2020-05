Rubén Pérez: "Empieza una nueva temporada con once finales"

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Leganés Rubén Pérez está convencido de que "empieza una nueva temporada" cuando se reanude LaLiga debido al parón por la emergencia sanitaria y aseguró que con "once finales" para el conjunto pepinero, que está a tres puntos de la salvación tras haber ganado la última jornada, disputada en marzo, al Villarreal.

"Creo que tenemos que olvidarnos de todos los partidos que llevamos. Empieza una nueva temporada con once partidos que son once finales para nosotros en las que nos jugamos la vida. Mentalmente vamos a estar preparados para lo que viene y debemos quedarnos con las cosas buenas que hayamos hecho. Nos jugamos la vida", indicó el centrocampista blanquiazul en una rueda de prensa telemática.

"Está siendo y va a ser una pretemporada diferente. No estamos acostumbrados a este tipo de entrenamientos individualizados y seguramente echaremos de menos algún que otro amistoso, pero tenemos que adaptarnos a la situación que estamos viviendo y seguro que el equipo va a competir bien", explicó sobre la vuelta a la competición.

Preguntado por cómo trascurriría la temporada, una vez decretado el Estado de Alarma, Rubén Pérez reconoció que "al principio" toda la plantilla tenía "dudas" sobre el "futuro". "De Javier Aguirre ya sabemos su faceta motivadora, ya lo conoce todo el mundo y estamos contentos con él. En el confinamiento hemos tenido varias videollamadas con él. Él es el entrenador y es el que nos marca el camino a todo el grupo", dijo.

"No sé si serán suficientes los entrenamientos, espero que sí. Nosotros estamos ansiosos por empezar la Liga. En la situación que nos encontramos no estamos para quejarnos ni para pensar en cosas que no dependen de nosotros. Esperamos coger la forma y competir lo antes posible", sentenció.

En otros asuntos, el jugador de Écija cree que el protocolo marcado por LaLiga "se está cumpliendo a rajatabla" aunque "eso no quita que un jugador tenga que salir a hacer la compra, al supermercado, a la farmacia... donde se puede cruzar con personas asintomáticas. Estamos en una situación difícil para todos e intentamos adaptarnos lo antes posible, sabiendo que no todo depende de nosotros", añadió.

Por último, Rubén Pérez recordó que están a tres puntos de la salvación, una situación que "todos hubiera firmado hace tres meses". "Seguro que el equipo va a pelear por todo", finalizó el andaluz pese a no contar con el apoyo de Butarque, algo "imprescindible" para el Lega desde que ascendió a Primera. "En Butarque solemos ser fuertes aunque esta temporada no hemos sacado todos los puntos que queríamos".

"Vamos a echar mucho de menos a nuestra afición, al igual que el resto de equipos en sus estadios, pero si queremos que la Liga se reanude es lo mejor para todos y la única opción que tenemos", concluyó el centrocampista de los pepineros.