Rubi, molesto con el arbitraje: "En el minuto 38, el Barça tenía que haberse quedado con 10"

El entrenador del Real Betis, Joan Francesc 'Rubi' Ferrer, ha subrayado este domingo que el FC Barcelona "tenía que haberse quedado con 10" tras una fuerte entrada de Sergi Roberto a un jugador bético, cuando corría el minuto 38 y que eso "sin lugar a dudas" habría cambiado el devenir de un partido que acabó con victoria culé por 2-3, en un duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga Santander.

"Después del 1-1 lo hemos pasado un poco mal porque no conseguíamos presionar arriba, pero creo que nos hemos rehecho. Y luego con el 2-1 he visto al Barça más tocado. En el minuto 38, el Barça tenía que haberse quedado con 10, no hay discusión", ha indicado Rubi en su rueda de prensa.

"En esa jugada no hay ningún tipo de discusión, y si luego a eso le añades que nos ha faltado picardía... pues en la segunda parte lo hemos pagado. No puedes cometer el más mínimo error contra este tipo de equipos y los hemos cometido", ha matizado el técnico del Betis, molesto con el arbitraje de José María Sánchez Martínez.

Así, Rubi ha descrito como "muy buena" la primera parte de sus pupilos. "Se ha visto un partido intenso, muy intenso, donde se ha disputado cada balón como si fuera el último del partido. Es cierto que hemos cometido alguna ingenuidad, sobre todo con el 2-1, por no ser capaces de llegar con ese marcador al descanso", ha lamentado.

"Nos hemos precipitado incluso en sacar algunas faltas rápido, en no defender ese balón como si nos fuera la vida en ello", ha dicho sobre la jugada que terminó en el empate provisional. "Es una pena porque hemos hecho lo suficiente para ir con 2-1 al descanso", ha reiterado Rubi.

"En la segunda parte nos ha costado muchísimo, no hemos conseguido tener posesiones un poco más largas. Y esos cinco pases definitivos en zona final los hemos entregado al rival", ha destacado. "Ese último pase nos ha matado para no tener alguna posibilidad más de gol", ha argumentado.

"Lo que más me duele es no poder sacar nada y que acabes encajando dos goles con dos faltas laterales, cuando sabes que el rival te puede hacer goles de otras mil maneras", ha señalado. "Mi pesar está más en no haber ganado y en que te vayas con dos goles encajados a balón parado", ha proseguido en su conferencia de prensa.

"Pero sí es cierto que te corroe, a mí esa jugada a me corroe. Cuando la ves, luego dices: '¿Cómo no va a ser amarilla eso?' Con este tipo de rivales, hubiera sido otro partido, sin lugar a dudas", ha insistido en la fuerte entrada de Sergi Roberto. "Pero luego en la segunda parte no hemos estado bien y al final el partido sigue y hay que seguir peleando", ha añadido.

Mientras, ha elogiado la actuación de Nabil Fekir al principio del encuentro. "La primera media hora ha sido para enmarcar, ha sido estratosférico, los ha vuelto locos. Y encima se ha llevado un castañazo... ha jugado desde el minuto 20 con molestias atrás y no sabíamos si podría salir en la segunda parte", ha declarado.

"Iba muy condicionado su rendimiento por la patada que se ha llevado, que esperemos que no acabe siendo lesión", ha manifestado Rubi sobre Fekir, que fue expulsado y confirmó las malas sensaciones de un Betis cada vez más lejos de las posiciones europeas.

"La temporada no está finiquitada, te lo puedo asegurar y el tiempo me dará la razón. Para nada está finiquitada, es que lo tengo muy claro. El equipo me está dando en general buenas sensaciones y va a ganar mucho de aquí a final de temporada", ha sentenciado Rubi.