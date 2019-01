Rubi: "El vestuario tiene muchísimas ganas de jugar y les veo muy bien"

Publicado 23/01/2019 21:25:30 CET

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', ha asegurado que el vestuario está "muy bien" y que hay "muchísimas ganas" de jugar los cuartos de final de la Copa del Rey frente al Real Betis, con la ida en el RCDE Stadium, pese a la derrota en Ipurua frente al Eibar (3-0).

"El vestuario tiene muchísimas ganas de jugar la eliminatoria de Copa contra el Betis, les veo muy y muy bien. Entiende mi discurso de hacer autocrítica pero no podemos salir afectados mentalmente del día del Eibar para entrar en una eliminatoria que tanto hemos trabajado", manifestó en rueda de prensa.

Cree, además, que no tienen dinámica negativa en lo que va de 2019. "Hemos entrado en una dinámica que me gustaría que fuera mejor pero que no es negativa en este 2019. Otra cosa es que seamos autocríticos después de un mal partido como el del otro día en Eibar, soy el primero que lo reconoce", se sinceró.

"Cada vez que perdemos un partido nos pesan las seis derrotas seguidas del año pasado. Pero en 2019 llevamos dos victorias, dos derrotas y un empate, esa racha la tengo totalmente olvidada", aseguró sobre esos tropiezos que hicieron que perdiera el tren delantero de LaLiga Santander.

Por otro lado, desmarcó este cruce con el 1-3 encajado ante el Betis en LaLiga. "Lo que pueda pasar en el campo puede ser muy diferente pero se pueden coger referencias. A nivel táctico, en situaciones de presión, porque la idea de juego del Betis es la misma, la nuestra también", comparó.

"Sabemos la capacidad que tiene el Betis para hacer posesiones muy largas, que es un equipo que te quita mucho el balón y me gustaría que nos lo quitara menos. Los aspectos de presión van a ser importantes, la capacidad de que la pelota nos dure más que en aquel partido van a ser importantes", manifestó.

Uno de los focos estará puesto en no encajar. "En casa es más importante no encajar y fuera es más importante marcar, pero lo que queremos mañana es ganar. Si ganamos encajando, también será un buen resultado. Pero lo importante es no encajar. Creo que será una eliminatoria bastante igualada, estoy convencido", auguró.

Por otro lado, sobre ir al mercado a por un central ante las lesiones de Naldo, David López o Duarte, no quiso desvelar nada. "De prioridades no voy a hacer nada público, la dirección deportiva está trabajando en alguna posible incorporación. Naldo son siete u ocho semanas pero es muy profesional y soy optimista en que pueda reducir plazos", comentó.