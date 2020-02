Rubiales, sobre el convenio: "Si hay alguien que se inventa excusas, nosotros no vamos a ser"

Actualizado 08/02/2020 20:42:03 CET

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, ha negado este sábado que su entidad sea quien "se inventa excusas" o quien "justifica lo injustificable" para no firmar el Convenio Colectivo con las jugadoras, lo cual mantiene viva la amenaza de repetir huelga en la máxima categoría del fútbol femenino nacional.

"Si hay alguien que se inventa excusas o justifica lo injustificable, nosotros no vamos a ser", ha afirmado Rubiales como puntilla a su discurso durante una reunión del Comité Nacional de Fútbol Femenino. Junto al vicepresidente Rafael del Amo, el presidente de la RFEF ha celebrado en Salamanca una tensa conferencia grupal.

"Tanto los clubes como las jugadoras están bajo el paraguas de la Federación y por eso la Federación ha querido buscar una solución", ha comenzado Rubiales, para luego relatar cronológicamente el conflicto y detallar de nuevo las cifras del Programa Élite de la RFEF.

"Nos dijeron que nosotros sobrábamos y que la Federación no pintaba nada y que no tenía siquiera que estar presente en la negociación del Convenio Colectivo. Pasa un tiempo y los mismos que nos habían sacado de la negociación nos meten en la negociación", ha dicho como arranque.

"Para entonces, ya había convocada una reunión por nuestra parte con las jugadoras para noviembre. Entre que se realiza o no se realiza, se hace una convocatoria de huelga, con la que nosotros nos encontramos", ha añadido Rubiales, en alusión a un cese de actividad cuya lucha más destacada es la de lograr un sueldo de 12.000 euros netos anuales.

A tal efecto, ha indicado que el pacto solo alcanzaba 8.000 euros. "Por cada jugadora, ponemos los 4.000 euros de diferencia y que cada club siga con quien había firmado sus derechos de televisión. Los ponía la Federación sin recibir nada a cambio. Pero eso no se acepta y no sé por qué. Es una cuestión que no entiendo, pero que acepto", ha proseguido.

"Nos llega un escrito. Si le permitíamos al operador dar dos partidos, aceptarían entrar en el Programa Élite. Eso era quitarnos a nosotros la posibilidad de quitarnos esos partidos. Pero bueno, la Federación está poniendo de su propia tesorería porque cree en el fútbol femenino. Y también lo aceptamos", ha dicho en presencia de Rubén Alcaine, presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF).

"Pasa un tiempo y la ACFF, que nos pedía dos partidos, ahora pide tres. Y nos volvimos a sentar a negociar", ha agregado Rubiales. "Se vuelve a informar a ACFF y a AFE que ahora aceptamos los tres. Y luego, que quieren cuatro partidos: el primero, el cuarto, el sexto y séptimo de cada jornada", ha enumerado, para a continuación destacar que había más operadores en la 'pomada' de retransmisión televisiva.

"Además, uno de los clubes habla con su operador y cierra un acuerdo por un año y medio de vigencia por el mismo dinero, un millón y medio de euros. Y todo lo demás lo ponemos nosotros. Nosotros queríamos también para las jugadoras de Segunda, pero el sindicato solo pide para las de Primera. Y no tenemos más que contar, no sabemos por qué no se firma", ha repetido el máximo mandatario de la RFEF.

"Así que hemos dicho: 'Vamos a contar esto al Consejo Superior de Deportes, vamos a escribir una carta con toda la cronología'", ha aseverado. "Lo aceptamos todo y no podemos decir nada más. Y no somos parte el Convenio Colectivo, solo estamos aquí para poner el dinero de lo que negocian los otros dos. Se cerró un acuerdo y ahora no sé por qué no se quiere firmar", ha insistido con tono molesto.

"Ponemos desde 8,5 millones hasta 10,5 millones de la Federación. Esa es la única realidad, esa es la verdad, eso está por escrito y eso está ya en el CSD", ha explicado mientras se enzarzaba dialécticamente con Alcaine. "Aquí, los únicos que se mueven de la posición son los de la Asociación de Clubes", le ha comentado directamente.

"De los 2 millones de Iberdrola, tú estás diciendo que está firmado. Y no está firmado, lo que hay firmado son 800.000 euros. Ponlo por escrito y, si no, responsabilízate a ponerlos tú", le ha espetado a Alcaine, que por su parte tenía otro rifirrafe con Maria Teixidor, representante del FC Barcelona.

"No es que haya cuatro clubes que no quieran que se firme, como se está diciendo por ahí. Es que incluso cobran menos que los demás y ponen dinero para el resto. No sé qué más se le puede pedir al FC Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid y al Athletic de Bilbao", ha asegurado Rubiales, para después subrayar que la propuesta federativa es superior a los 20 millones para sacar adelante el Convenio Colectivo.