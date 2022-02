Rubiales: "Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance contra el acuerdo entre LaLiga y CVC"

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, insistió este jueves en que el acuerdo de LaLiga con el fondo británico CVC "no es una buena operación", porque "a nivel de buena gobernanza" presenta muchas dudas, asegurando que hará "todo" lo que esté a su alcance "dentro de los márgenes que da el derecho" para "actuar contra el acuerdo entre LaLiga y CVC".

"Me parece que es aprovechar este momento para meter con calzador una operación muy negativa en la que vemos que hay beneficiados y no solo el fondo. Se obliga a crear un órgano en el que su presidente sea, durante los próximos siete años, el actual presidente de la Liga. Esto condiciona quién va a mandar y de qué manera. A nivel de gobernanza tiene muchos peros. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de los márgenes que nos da el derecho, para actuar contra este acuerdo", señaló Rubiales en una entrevista a FutbolJobs Magazine recogida a Europa Press.

El presidente de la RFEF apuntó que este acuerdo "no compensa en absoluto a los clubes". "El dinero que le vayan a dar los clubes, no solo no lo compensa, sino que probablemente sea la décima parte o algo parecido. Y ese dinero que le dan hay que devolverlo, no se da a fondo perdido. Es una mala operación en un momento de una gran sensibilidad, cuando muchos clubes lo estaban pasando muy mal", explicó.

"TODO LO QUE SEA SACAR AL FÚTBOL DE LA PIRÁMIDE NATURAL NO ES BUENO"

Luis Rubiales también se mostró en contra del proyecto de la Superliga y recordó la posición de la RFEF. "Era importante que toda Europa, las Federaciones lideradas desde UEFA, las Ligas y los clubes estuvieran juntos a la hora de decir no a este proyecto. Si algo hace especial al fútbol, si lo hace bonito, es que desde el niño que empieza a competir con diez u once años hasta el jugador de un gran equipo de la Champions puedan llegar a cumplir sus metas", sostuvo.

"Todo lo que sea sacar al fútbol de esta pirámide natural no es bueno. El fútbol está basado en unas reglas, que están respaldadas y se respetan en en la Unión Europea. Creo que hay un no global al proyecto. A partir de ahí, estos clubes que pensaron de manera diferente tienen la oportunidad de volver al sistema y cualquier mejora poder enfocarla dentro de los canales normales. Mi opinión es clara, intenta no ser violenta o lesiva porque hay que respetar todos los puntos de vista, pero nuestra postura es muy firme", añadió.

Preguntado por la evolución de la selección española, Rubiales se mostró satisfecho. "Estamos contentos, hemos vuelto a unas semifinales de una Eurocopa y hemos disputado una final de la Liga de Naciones. De lo que se trataba era de poder mirar a los ojos a las grandes selecciones, que llevábamos años sin hacerlo", celebró.

"TRATAREMOS LA RENOVACIÓN DE LUIS ENRIQUE DESPUÉS DEL MUNDIAL"

"Desde la autocrítica, porque siempre se pueden mejorar las cosas, el trabajo que está haciendo Luis Enrique y su cuerpo técnico, junto a Molina como director deportivo de la selección, creo que es muy bueno. Que se puede mejorar, sin duda, pero que en poco tiempo hemos podido dar un salto de calidad también es innegable", elogió al seleccionador.

precisamente, sobre la renovación de Luis Enrique, el presidente de la RFEF explicó que el momento de abordar su continuidad será tras el próximo Mundial. "Molina y yo hemos hablado con Luis Enrique. Él está feliz aquí y nosotros felices con él, pero de común acuerdo hemos dejado este debate para después del Mundial. Nos sentimos cómodos, confiamos en él y sabemos que podemos hacer un gran Mundial", expresó.

Finalmente, Rubiales valoró positivamente el crecimiento económico de la Federación. "Estamos contentos y satisfechos, pero no nos dormimos en los laureles. Estamos dando al fútbol no profesional más de 110 millones de euros. Hay otras instituciones que tienen un gran producto y se dedican a comercializarlo. Nosotros tenemos productos que muchos de ellos son deficitarios y lo que tratamos es de buscar dinero e ingresos para que puedan salir adelante", concluyó.