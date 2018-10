Rudi Garcia: "No salimos derrotados, haremos lo posible por ganar"

Actualizado 23/11/2015 19:29:49 CET

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la AS Roma, Rudi Garcia, ha recordado este lunes en la previa del partido contra el FC Barcelona en el Camp Nou, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, que no saldrán "derrotados" al feudo blaugrana sino a intentar hacer "lo posible por marcar y por ganar".

"No nos han ganado antes de comenzar. No salimos derrotados, y haremos todo lo posible para crear ocasiones y poder marcar, porque si queremos ganar mínimo habrá que marcar un gol. Para ello deberemos rozar la perfección, pero saltando al campo pensando en que perdemos, no vale la pena jugar. Disfrutaremos de jugar contra el Barça e intentaremos sacar un buen resultado", manifestó en rueda de prensa.

Para Garcia, el 0-4 del Barça en el Bernabéu no le hace cambiar nada. "El 'clásico' no me hace falta verlo para saber que el Barça es un equipo enorme, pero no invencible. Acostumbra a ganar pero también ha perdido algún partido, no en la 'Champions', y no hay ningún equipo invencible, es lo bonito del fútbol; el equipo más débil puede ganar. Ellos son mejores, pero puede haber sorpresa", avisó.

"El 'clásico' fue una auténtica demostración, con todos los jugadores en su puesto, a un nivel altísimo y con un gran entrenador. Juegan en casa, pero el partido de Madrid no nos ha hecho cambiar de idea en absoluto", recalcó.

Y es que vienen a ganar para lograr, o acercarse, el pase a octavos. "Conocemos muy bien el contexto del partido. El Barça tiene suficiente con un empate para ser primero, para nosotros perder o empatar no cambia nada, desde el punto de vista psicológico empatar aquí sería un gran resultado. Pero tenemos que ganar aquí, y pocos lo han logrado ante uno de los mejores equipos del mundo", matizó.

"Sabemos que cuando juegas contra el Barça la posesión es para ellos. Habrá muchos momentos, como en la ida, en los que nos tendremos que organizarnos muy bien. Dicho esto, siempre he pensado que si solo te defiendes durante todo el partido, perderemos seguro. Tenemos que aprovechar todas las oportunidades, porque tenemos jugadores con talento", manifestó sobre el partido que tiene pensado hacer.

Tampoco tiene miedo a la presencia de Messi. "En el partido de la primera vuelta su tridente era el mismo. No debemos atormentarnos, porque no solo ellos sino todos los jugadores del Barça son los mejores del mundo. Pero empatamos en la primera vuelta y les podemos superar, jugamos contra unos monstruos pero ya hicimos un gran papel defensivo con mucha organización", recordó.

"La situación de Daniele De Rossi es que debemos esperar a después de este entrenamiento y valorar con él si hay riesgo o no. Es un partido muy importante, pero seguramente el partido clave será el próximo para nosotros. Si podemos perderle para más partidos, no jugará. Si puede, jugará porque es muy importante para nosotros", señaló sobre el centrocampista, que es seria duda.

No estarán Gervinho ni Salah, pero le restó importancia. "Jugarán los delanteros que tenemos disponibles. No tenemos a todos, no tenemos al tridente. Pero no es que haya un equipo titular, no me gusta esto. Aquí podemos perder con todo el equipo, y por contra hay jugadores que podrán demostrar todo el valor que tienen dentro y el once que juegue lo dará todo", apostilló.