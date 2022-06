Rüdiger: "Hubo interés del Barça, pero dije que el Real Madrid o ninguno"

"Decidí jugar en el Real Madrid cuando hablé con Ancelotti"

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista alemán Antonio Rüdiger ha desvelado que decidió jugar en el Real Madrid tras hablar con el técnico Carlo Ancelotti en el mes de abril, además de confirmar que hubo "interés" del FC Barcelona en ficharle, y ha explicado que está "listo" para "luchar" por su sitio en el equipo.

"La primera vez que hubo un contacto entre el Real Madrid y mi agente fue en septiembre del año pasado. En abril hablé directamente con Ancelotti, y creo que ese contacto fue el momento más importante, porque ahí fue cuando decidí jugar en el Real Madrid", declaró en su presentación en la Ciudad Real Madrid.

Además, el internacional alemán, que firma para las próximas cuatro temporadas, desveló detalles de la conversación. "Me dijo que me quería aquí, que confiaba en mí y que podría ayudar mucho. A mi edad, eso es suficiente, ¡estamos hablando de míster Ancelotti! Estoy listo para luchar por mi sitio", apuntó.

A pesar de haber hablado con el técnico italiano, afirmó que "fue fácil" jugar la eliminatoria de 'Champions' con el Chelsea ante los blancos. "Nada estaba claro en ese momento. Es importante ser profesional, y en ese momento quería eliminar al Real Madrid", indicó. "Fue un partido muy especial, muy intenso. Fue la primera vez que jugué en el Santiago Bernabéu. Después del tercer gol seguía habiendo muy buen ambiente. Poder jugar para un club así es increíble", afirmó sobre el duelo de vuelta.

"Lo que consiguió el Madrid en la 'Champions' no sabría describirlo. Cuando se disputó la final ya sabía que iba a jugar en el Real Madrid y me encantó que ganaran, porque mi equipo había perdido dos finales", señaló. "Os puedo prometer que lo daré todo por el Real Madrid", prosiguió.

También confesó que hubo contactos con el FC Barcelona. "Sí, hubo interés por parte del Barça, pero le dije a mi hermano que quería jugar en el Real Madrid o en ninguno", dijo, antes de hablar de la posibilidad de debutar como madridista en el Clásico del 23 de julio en Las Vegas (Estados Unidos). "Aunque sea un partido de pretemporada, queremos ganar. Es una sensación única en vez de verlo por televisión", añadió.

Respecto a la competencia, Rüdiger aseguró que intenta "disfrutar de la presión". "Me siento muy afortunado por estar aquí y hacer lo que amo", expuso. "El Madrid tiene muchísimo jugadores muy buenos, en particular en nuestra posición. Yo me siento bastante seguro. Aporto competitividad, algo muy saludable. Es un desafío que me ilusiona mucho", subrayó.

"Me gusta mucho charlar, reírme, bailar... pero en el campo soy muy serio, no me gusta bromear. Mi espíritu luchador y de liderazgo es lo que espero aportar. Pero primero quiero aprender español lo más rápidamente posible", desveló.

También explicó que uno de sus referentes es el central portugués Pepe. "Tiene unas características que me encantan, y fuera de la cancha es una buena persona", dijo sobre el exmadridista. "Recuerdo a Ronaldo Nazario, era un ídolo. En mi pueblo todo el mundo quería ser delantero y ser Ronaldo. También Zidane, después de su gol contra el Leverkusen", apuntó sobre otras leyendas blancas.

Por último, Rüdiger habló de las diferencias entre las diferentes ligas en las que ha jugado. "Tener la oportunidad de jugar en varias ligas es algo maravilloso. En Alemania la liga es muy física; en Italia es muy táctico, es importante controlar cada partido; en la Premier hay que jugar muchos partidos y todos tienen gran intensidad; en LaLiga hay un fútbol muy bueno, con mucha presión", finalizó.