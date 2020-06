Rufete: "El Espanyol no pierde este partido con la afición en el estadio"

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Francisco Rufete, echó de menos este domingo a la afición ya que con ella aseguró que no hubieran perdido ante el Real Madrid, una derrota para el colista que, pese a calificarla como "un paso adelante", complica un poco más la permanencia en LaLiga Santander.

"Los jugadores han trabajado y han jugado como equipo. Es el primer paso, que entendieran que como equipo son fuertes. Cada vez está más difícil. Veníamos del resultado del Eibar, lo hemos afrontado muy bien. Nos ha faltado algo de pausa a la hora de robar balón", dijo en rueda de prensa tras el 0-1.

"Hemos tenido mucho orden, mucho sacrificio, y al final de una situación tan difícil el objetivo tiene que ser que demos pasos adelante, ninguno atrás. Hoy hemos dado un paso adelante, me hubiera gustado dar una alegría de resultado aparte del trabajo. He echado de menos a la afición, porque creo que si la afición está hoy en el estadio el Espanyol no pierde hoy el partido", añadió.

Además, Rufete, jefe del área deportiva que fue nombrado entrenador este viernes tras la destitución de Abelardo, dejó claro que no están planificando la próxima temporada. "Nuestro equipo va a vivir día a día. Yo estoy siete partidos, soy el entrenador, y en lo único que estoy pensando es en la Real Sociedad", dijo.

"En la elite es muy importante, antes que el resultado, cómo afrontamos las cosas. Ya sé que estamos últimos pero tenemos siete partidos por delante para no dar ni un paso atrás", terminó.