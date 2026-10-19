El rumano István Kovács arbitrará el Real Madrid-Leipzig y el italiano Simone Sozza, el Betis-Feyenoord

Archivo - Istvan Kovacs - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rumano István Kovács será el encargado de arbitrar este miércoles el partido de la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu (21.00 horas), mientras que el italiano Simone Sozza hará lo propio el mismo día en el encuentro entre el Real Betis y el Feyenoord en La Cartuja (21.00 horas).

Kovács, de 42 años, dirigirá por sexta vez un duelo con presencia del conjunto blanco, que con él en el campo cuenta con un balance de tres victorias y dos derrotas. La última vez que se vieron las caras fue en la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada pasada, cuando los jugadores entonces dirigidos por Xabi Alonso cayeron ante el Liverpool (1-0).

La otra derrota la cosecharon ante el Manchester City en la ida de las semifinales de la 'Champions' 2021-22 (4-3). En cambio, ganaron en la vuelta del 'Playoff' de acceso a octavos de final del curso 2024-25 frente al propio City (3-1); en fase de liga de la 2024-25 ante el Borussia Dortmund (5-2); y en la ida de octavos de la 2022-23 ante el Liverpool (2-5).

Por su parte, Sozza, de 39 años, impartirá justicia en un partido con el cuadro bético por segunda vez. En la única ocasión en la que coincidieron, este mismo año pero la temporada pasada, los verdiblancos perdieron ante el PAOK de Salónica (2-0) en la séptima jornada de la Liga Europa.