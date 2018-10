Rummenigge considera que la Federación Alemana está "llena de amateurs"

POOL NEW / REUTERS - Archivo

El presidente de la Junta Directiva del Bayern Múnich, Karl-Heinz Rummenigge, criticó este viernes a la Federación Alemana de Fútbol (DFB) tras la debacle de la selección nacional masculina en el Mundial de Rusia y asegurío que el ente está "lleno de amateurs".

"No veo ahora mismo que haya un manejo profesional en la gestión de esta crisis. Aunque no me sorprende porque la DFB ahora mismo está llena de amateurs", indicó el exdelantero. "Estoy un poco irritado y sorprendido por cómo está haciendo frente a la crisis la DFB. Para mí, faltan competencias futbolísticas", añadió en un acto en Múnich.

Alemania quedó eliminada en la fase de grupos del Mundial de Rusia tras perder con México y Corea de Sur, y únicamente ganó a Suecia, en la segunda jornada, y gracias a un gol de Toni Kroos en el tiempo de descuento, quedándose por primera vez sin pasar de la fase de grupos de una Copa del Mundo.

Tras la eliminación, el presidente de la DFB, Reinhard Grindel, confirmó que Joachim Löw continuaría al frente de la selección, y para Rummenigge, eso sí fue una buena decisión. "A 'Jogi' hay que darle una oportunidad. Ha hecho un trabajo increíble los últimos 12 años", celebró.

En este sentido, Löw mantuvo varias reuniones el miércoles y el jueves en el cuartel general de la DFB en Fráncfort para analizar el mal papel de Alemania en el Mundial. "Hablé con los jugadores tras la eliminación y les dije que lo primero que tenían que hacer era calmarse. Después tomaremos las decisiones a nivel personal", dijo este viernes el seleccionador.