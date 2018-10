Salva Ballesta afirma en su presentación con el Levante que afronta el reto "con la mayor intensidad"

Actualizado 26/01/2007 20:30:03 CET

VALENCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero del Levante Salva Ballesta que fue presentado esta tarde como nuevo jugador azulgrana hasta final de temporada que afronta el reto "con la mayor intensidad e ilusión posible".

El jugador, que llega cedido procedente del Málaga de Segunda División, no se toma su regreso a Valencia con la intención de sacarse la espina de no haber triunfado en el equipo de Mestalla. "No hay que acordarse del pasado, ni para lo malo ni para lo bueno, porque ahora es una etapa nueva".

El atacante maño afirmó que llega a su nuevo club "en un momento muy bueno en lo personal y en lo físico". Salva destacó que aterriza en el equipo de Abel Resino con la intención de "ayudar en la medida de lo que pueda a este proyecto ilusionante".

El fichaje de Salva se debe principalmente a la falta de gol del Levante en la primera vuelta de la Liga. El jugador manifestó que "la gente sabe lo que puede aportar Salva". "No soy un jugador que vaya a driblar a ocho y a marcar un gol, mis características son estar en el área y rematar", recordó.

El ariete no se atrevió a dar un número de goles para la segunda vuelta de la temporada. "En mi carrera he hecho un buen número de goles y los sigo haciendo. Ojalá siga con el año que llevaba porque me han fichado para hacer goles", deseó.

Lo que sí garantizó el atacante es "el trabajo". "Defenderé con la máxima entrega a este club, a esta empresa que se ha fijado en mí", advirtió. Salva recordó que al que apuesta por él "le doy lo que haga falta". "Luego está el factor suerte que te ayuda a hacer los goles, porque el fútbol no son matemáticas", señaló.

Salva adelantó que los goles "vienen por rachas" y espera "que ésta continúe". Lo que garantizó es la "honradez" en el campo durante toda la semana "porque es algo que llevo por bandera", agregó.

El maño está convencido de que los goles "llegarán" y espera que cuanto "más sean, mejor para el club y para mí". "Es la forma que tengo de devolver la confianza que han depositado en mí", añadió. El delantero considera que en condiciones normales, si el equipo crea ocasiones, "lo normal es que lleguen los goles, no de Salva, sino de todo el equipo".

El jugador reconoció que no ha seguido mucho la trayectoria del Levante esta temporada porque "estaba muy centrado en la Segunda División, de vez en cuando echaba una ojeada para ver la clasificación". A pesar de eso si que reconoció que el Levante "debería haber sacado algún que otro partido más, si no hubiera sido por la mala suerte".

Salva está convencido de que el Levante tiene "muy buenos futbolistas y Abel es un gran profesional, que lo dará todo para salir hacia arriba". El jugador destacó que en la plantilla hay "un nivel de futbolistas bastante importante". "Vengo a aportar un poco más y a ayudar en el día a día", matizó.

El interés del preparador Abel Resino ha sido clave para la llegada de Salva Ballesta. "Lo tuve de entrenador en el Atlético de Madrid y para mí ha sido un punto muy importante hablar con él y ver su interés", reconoció. De hecho, ayer el técnico destacó el carácter y la ambición del jugador y que la puede trasmitir al equipo. "Que digan que puedo aportar cosas buenas en el plano personal me interesa más que lo que digan de lo deportivo", apuntó.

El jugador no podrá participar contra el Sevilla, pero si podrá hacerlo contra el Real Madrid. "Espero tener un buen debut, aunque son dos rivales que no son de nuestra liga", matizó. Por el momento desconoce el dorsal que llevará "no soy supersticioso porque el número no juega", aclaró.

SALVADOR: "SE HA HECHO UN ESFUERZO IMPORTANTE".

El secretario técnico del Levante, Manolo Salvador, destacó que el club "ha hecho un esfuerzo importante" en la contratación de Salva. "Es un delantero centro referencia y goleador", recordó. El responsable de la parcela deportiva considera que es "gran refuerzo" y cree que dará "buenos resultados". La cesión se ha conseguido "en consenso" con el entrenador. Lo que todavía no está claro será ver el jugador que causa baja en la plantilla para que Salva ocupe su ficha. "Se sabrá el próximo lunes", apostilló Salvador.

Por su parte, el presidente del Levante, Julio Romero, dijo que la llegada de Salva es "un refuerzo para el equipo muy importante". "Que tengas muchos éxitos y que nos ayudes a crecer", le deseó.