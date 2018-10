Sánchez Flores: "No hay cosa peor que no poder darle a los aficionados lo que quieren"

Publicado 26/02/2018 15:49:32 CET

BARCELONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del RCD Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha reconocido que no hay "cosa peor" que no poder satisfacer las demandas de sus aficionados y ha añadido que trabajan a diario para cambiar una situación que no les gusta y que quieren olvidar cuanto antes, empezando por ganar este martes al Real Madrid pese a la mejora del equipo blanco, al que alabó.

"No hay cosa peor que no poder llegar a darle a los aficionados lo que quieren. Irse a casa sin haberles dado lo que quieren ya es suficiente. Desde el momento en que no lo hacemos ya estamos en deuda, y nadie quiere estar en deuda", manifestó en rueda de prensa.

Sánchez Flores aceptó como "normal y lógico" que cuando los resultados no llegan, llegue la crítica. "Es lógico asumir que van a llegar comentarios no agradables pero es parte de la profesión. Tenemos que trabajar para cambiar las cosas, es lo que ha hecho el Madrid", aportó.

Comparándose con un Madrid al que ve en su máximo potencial, cree que ganar a los blancos les permitiría iniciar la senda de la recuperación. "Ganar sería importante y nos abriría la puerta a explorar un camino distinto al que estamos, que no nos gusta. No nos gusta ir a cada partido con una sensación sombría. Esperamos que se abra otra puerta para ver los partidos con otra expectación", argumentó.

El técnico, que recordó que toda victoria ayuda a salir de un mal momento, confía en poder ganar al Madrid. "Todas las victorias ayudan, todas las victorias nos hacen ser más positivos, nos fortalecen y nos dan energía, es lo que nos gusta. Entrenamos y jugamos para ganar y cuando no llega hay que ser perseverante y no perder la ilusión. A ver si encontramos la victoria que nos dé energía suficiente", auguró.

"Somos conscientes de que podemos ganar al Madrid, pero cada equipo es distinto. Sabemos que somos capaces, hemos ganado a equipos muy importantes como Barça y Atlético que no perdían, somos capaces de hacerlo otra vez pero hay que hacerlo. Hace falta mucho acierto, mucha eficacia, concentración y pocos errores. Contra estos equipos se trata de no cometer errores", reconoció.

Halagó a la 'BBC' y a un Cristiano Ronaldo "de otro planeta". "Contra nosotros han solido jugar con los más jóvenes, como Lucas o Asensio. Pero son más importantes los momentos de los equipos que los jugadores, porque hacen que todos sean más o menos válidos. Tanto Cristiano como Bale como Benzema están estimulados y bien y el peligro es enorme en una u otra dirección", avisó.

Reiteró, además, que el Madrid está lejos ya de cualquier crisis. "La falta de resultados es lo que maneja emocionalmente a los equipos. Cuando el Madrid ha empezado a encontrar buenos resultados ha encontrado las herramientas. Pero si entrena y persiste, un equipo campeón, al final puede reencontrarse y es lo que ha pasado. Al final aparece un potencial importante", manifestó.

"Mientras atacaron mucho a su entrenador y atacaron mucho a sus jugadores que eran los mismos y se apellidaban igual, mientras tanto trabajaron para darle la vuelta y lo han conseguido. Ahora hablamos todos del potencial del Madrid pero son los mismos", explicó en este sentido.

"Da lo mismo quién juegue, ya no es debate. Al final ya es su reencuentro, esperamos encontrar a un gran equipo con confianza y seguridad con buenos resultados fuera de casa. Es un Madrid diferente pero cuando uno pretende ganar, cuanto más grande es el rival más confianza da ganar. No nos importa", concluyó.