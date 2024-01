Sánchez Vera: "Ninguno tenemos que esconder las armas, no vamos a esperar atrás"

María Méndez: "Es bonito ver dónde está el Levante y dónde está el Barça"



El entrenador del Levante UD Femenino, José Luis Sánchez Vera, negó este viernes que deba "esconder" sus "armas" respecto a la final de la Supercopa de España, que este sábado desde las 20.00 horas en Leganés (Madrid) enfrentará a las 'granotas' con el FC Barcelona, y por ello dijo que sus pupilas "no" van "a esperar atrás".

"Ninguno tenemos que esconder las armas, no vamos a esperar atrás y vamos a intentar dificultar las salidas del Barça, vamos a intentar por minutos quitarle la posesión", comentó Sánchez Vera en rueda de prensa, de cara a esa final prevista en el Estadio Municipal de Butarque.

"La única opción que podemos tener es no venir a una final a que termine, sino a pensar que desde que empiece podemos tener nuestras armas para intentar hacer que no sea la gran noche del Barça", señaló. No sé si va a haber muchas ocasiones y muchos goles, pero sé que va a ser un partido abierto y que dos equipos van a buscar ganarlo, estoy totalmente convencido de que va a ser así", agregó Sánchez Vera.

"El balance defensivo no va desligado de lo que tiene que ver con la situación de balón. Si pudiera quitarle la pelota al Barça, no habría mejor forma de defendernos que tener la pelota; no creo que tenga que ver con modificar algo o alternar algo. Somos dos equipos que nos conocemos, que vamos a buscar siempre al rival muy alto. Una de las situaciones en la que ambos equipos encajen tan poco es lo lejos que defienden de porterías y que, cuando roban, están altos y tienen muchos metros para que les hagan daño", argumentó el técnico 'granota'.

Además, Sánchez Vera apuntó que "esa es la parte complicada de jugar con el FC Barcelona". "El año pasado lo hicimos bastante bien en los dos enfrentamientos que tuvimos directos. Hay cosas por ajustar, en cómo los pares se los quería quitar el Barça, cómo querían tirar rupturas con las extremos para saltar las situaciones de juego interior, cómo daban continuidad a la defensa de la pared...", enumeró.

"El tema motivacional es un aspecto que trabajamos en el día a día y no pasa por un aspecto diferencial en una final. Uno de los éxitos del Levante es que cada partido que jugamos intentamos vivirlo como una auténtica final y que jugar casi al límite en muchas situaciones de las que podemos es lo que nos hace estar aquí", explicó.

"Giráldez también sabe que, sobre todo con Alba [Redondo] o Mayra [Ramírez], somos un equipo que de cualquier situación aislada con una situación de juego directo podemos generar daño al Barça, y no todos los clubes de Primera División tienen esa capacidad o ese potencial ofensivo que nosotras tenemos", remarcó el entrenador levantinista.

"El mayor respeto o el mayor miedo que me da es que, cuando acabara el partido, sintiera que el Levante no ha sido capaz de demostrar su identidad. Yo creo que ese es el mayor, con toda la seguridad de que vamos a salir a plantear cosas diferentes a lo que se les plantean", resaltó.

"Lo más importante es que lleguemos al tramo final de partido en disposición de poder ganar la eliminatoria, estar dentro", auguró. "Hay que generarle al Barça estructuras de presión altas, que las jugadoras no tengan comodidad para que la toma de decisión no sea tan alta", opinó sobre quienes para él son "las mejores jugadoras del mundo".

"Tenemos que acortar esos tiempos de toma de decisión que puede tener cada una de las futbolistas a la hora de ejecutar acciones. Creo que así lo hemos hecho las dos veces que nos hemos enfrentado y nuestro camino va a pasar por ahí, por intentar hacerles la sensación de que siempre hay alguien encima, que alguien siempre salta, que hay pocos espacios, etc.", insistió Sánchez Vera.

MARÍA MÉNDEZ: "ES BONITO VER DÓNDE ESTÁ EL LEVANTE Y DÓNDE ESTÁ EL BARÇA"

La zaguera y capitana María Méndez también compareció en la rueda de prensa. "Queremos centrarnos en que tenemos una final, no pensamos en recortes o no recortes. Ni pensamos de cara al futuro, sino que pensamos en el presente, en lo bonito que se nos plantea mañana. Máxima ilusión, máxima ambición y ser nosotras para ver si al final del partido podemos celebrar esa copa", confesó.

También elogió a la defensa culé Irene Paredes. "Para mí es una referente en muchos aspectos. Estoy empezando a coincidir con ella ahora en convocatorias con la selección, intento aprender y empaparme de todo lo bueno que tiene. Y es bonito enfrentarnos contra ellas y ver dónde está el Levante y dónde está el FC Barcelona", declaró.

"Tenemos más ganas e ilusión que nunca de levantar un título. Hemos preparado bien el partido, la cabeza la tenemos aquí, juega un papel muy importante a nivel emocional jugar una final y contra ellas, que han jugado muchas, queremos estar ahí, queremos plantearles un buen partido y soñar es gratis", añadió Méndez.

La capitana abogó por ser fieles a sí mismas. "Toca seguir con nuestra identidad, con la esencia que nos ha llevado a plantarnos en una final de Supercopa y tratar de seguir con nuestros puntos fuertes, reforzar los débiles e intentar cometer los menos errores posibles, y tratar de que el Barça cometa los máximos posibles", concluyó.