Santi Mina: "Ha sido una primera parte muy cutre"

El delantero del Valencia Santi Mina fue muy crítico con la actuación de su equipo en la primera parte ante el Real Madrid, tras la derrota (2-0) este sábado en la jornada 14 de LaLiga Santander, al tiempo que reconoció que tienen que "reaccionar ya" en la temporada para escalar en la tabla.

"Ha sido una primera parte muy cutre por nuestra parte. Nos ha faltado todo, pero hay que aprender de los errores. Esto continúa, no para. Hay que corregir eso, no podemos salir a un escenario así a dar la imagen que dimos", dijo en declaraciones a Movistar Plus tras el duelo en el Santiago Bernabéu.

Mina valoró la mejoría tras el descanso, pero insistió en que la pobre primera parte no era lo planeado. "La segunda parte tuvimos mucha más responsabilidad. Ha habido enfado al descanso por parte de todos. No estábamos haciendo lo que hablamos antes del partido, pero hay que mirar adelante y corregir errores para empezar a ir para arriba ya", explicó.

"Este año el gol no está faltando. Nos está costando crear ocasiones pero seguiremos con esta mentalidad de seguir mejorando. Queda mucha liga para remontar. Este equipo lo va a hacer y dará muchas alegrías. Sabemos que hay que reaccionar ya", finalizó.