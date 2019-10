Saúl Ñíguez: "No estamos especialmente mal dentro del caos, jugaremos como una final"

Publicado 14/10/2019 20:26:30 CET

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Saúl Ñíguez afirmó que la selección no se encuentra "especialmente mal dentro del caos" y que tiene "sensaciones positivas" ante el partido de este martes ante Suecia, que afrontarán "como una final" y donde intentarán conseguir los tres puntos "lo antes posible" para lograr el pase definitivo a la Eurocopa 2020 en la octava y última jornada de la fase de grupos.

"Sinceramente pienso que no estamos especialmente mal dentro del caos. Estamos trabajando y mejorando como equipo y poco y se verá que en los malos momentos estamos más juntos que nunca. Es verdad que cuando no controlamos el partido perdemos el ritmo. Sufrimos cuando estamos sin el balón y el otro día sufrimos mucho cuando no lo tuvimos. Es verdad que no somos el mejor en ese aspecto, pero vamos a mejorar de cara a la Eurocopa", señaló en referencia al empate (1-1) sufrido ante Noruega el pasado sábado.

El ilicitano recalcó su admiración por su compañero de selección, Sergio Busquets, de cara a la posibilidad de jugar con él durante la Eurocopa. "Es una maravilla jugar al lado de Sergio Busquets, es un jugador que te da un tiempo más. Por ejemplo, para jugadores como yo, que a veces estamos mal perfilados, tener a Busquets es genial porque te da más tiempo. El noventa por ciento de las decisiones que toma son un acierto, dentro del campo es una maravilla verlo jugar", subrayó.

El centrocampista no se quiso pronunciar sobre la titularidad de Rodrigo Hernández en el próximo partido, pero lo calificó como un "grandísimo jugador", "muy inteligente" en su juego y "muy fuerte en lo defensivo".

"Pienso que su paso por el Atleti le ha hecho crecer, ha crecido mucho su estilo de juego. Ahora con Guardiola puede dar un paso más, no pierde balones, siempre hace pases seguros. Tiene mucho margen de mejora y puede ser sucesor de Busquets, igual que un gran acompañante", añadió.

Además, Saúl se refirió a dos de los delanteros suecos que militan en LaLiga Santander, Alexander Isak y John Guidetti, "dos peligros" ante los que tendrán que realizar una "buena defensa". "Ya jugué con él en la Sub-21, ahora en la Real Sociedad está haciendo las cosas muy bien, se ha adaptado muy bien a la Liga, al equipo, está teniendo muy buenos resultados", recalcó sobre el delantero del conjunto 'txuri urdin'.

La selección utilizará en el próximo encuentro petos rosas en referencia a su colaboración con la campaña contra el cáncer de mama, a lo que el jugador rojiblanco añadió que, aunque esta labor ayudará a la causa por "la gran repercusión que tiene el fútbol", siempre se puede mejorar en estos aspectos y "hacer muchas más cosas".