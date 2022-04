Savic: "Estoy tranquilo porque nos quedan 90 minutos en nuestro estadio"

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Atlético de Madrid Stefan Savic aseguró que está "tranquilo" pese a la derrota con el Manchester City en la ida de cuartos de la 'Champions' (1-0) porque quedan "90 minutos" en el Wanda Metropolitano la próxima semana.

"No nos gusta perder, y no estamos contentos pero el resultado no es tan malo. Hemos jugado en casa del City, hemos defendido bien, pero a nosotros nos faltaban piernas en los últimos metros. Hemos tenido algún ataque con Griezmann y Joao Félix pero no pudo ser. Estoy tranquilo porque nos quedan 90 minutos en nuestro estadio", indicó en declaraciones a Movistar.

"Más o menos sabíamos que aquí -en su estadio- no se puede presionar tan alto durante todo el partido. Ellos juegan bien y están acostumbrados a tener el balón, pero nos faltó concentración en esa jugada de gol. Nos queda una semana para prepararnos bien y será mucho mejor en nuestro estadio", avisó el zaguero montenegrino.

"Cuando defiendes tan bajo no es fácil salir tan rápido. Tuvimos dos o tres y estoy seguro que en casa será un partido diferente. En casa tendremos necesidades diferentes ahora y necesitamos hacer gol y lo haremos seguro", finalizó.