Sergi Enrich amplía su contrato con el Eibar hasta 2022

Publicado 10/05/2019 12:06:58 CET

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El delantero balear Sergi Enrich ha renovado su contrato con la SD Eibar, club al que llegó en verano de 2015, hasta 2022, ha confirmado este viernes la entidad armera, a pesar de que contaba con "opciones" de poder marcharse a la Premier League que ha descartado porque "no todo es el dinero".

"Me siento muy feliz. Es un orgullo seguir vistiendo esta camiseta como siempre he hecho. Quería quedarme en casa y darlo todo por este escudo. Tengo que agradecer al club la confianza que siempre me ha dado desde que llegué hace cuatro años hasta ahora. Estoy muy orgulloso. He puesto mi granito de arena para que el Eibar esté donde está, el club lo ha valorado mucho estos años y yo también. Las dos partes estamos felices", declaró a los medios oficiales del club.

Sin embargo, el balear reconoció que le han tentado clubes de la liga inglesa, aunque su "primera opción" siempre ha sido el club eibarrés. "Tenía una ilusión, que era irme a la Premier League y tenía opciones, pero he priorizado otras cosas como estar a gusto, estar feliz y sentirme muy valorado. Somos una familia y hay que mantener el ADN del Eibar: el compromiso, el trabajo y la humildad", afirmó.

"Mi primera opción siempre ha sido el Eibar y así lo he trasladado durante este periodo. Creo que he conectado muy bien con la afición, me quieren y yo les quiero a ellos. Quiero decirles que son un pilar muy importante en el Eibar", añadió.

Además, Enrich lamentó la "incertidumbre" que ha habido respecto a su continuidad. "Muchos aficionados pensaban que tenía medio pie fuera, pero he priorizado otras cosas. En el fútbol no todo es el dinero, también estar feliz, a gusto y sobre todo estar valorado por un club. Me siento muy valorado tanto por el club como por la afición. Que sepan que el 'tanque' Sergi va a seguir dándolo todo por este escudo, defendiendo la camiseta a muerte. Aún nos quedan muchas cosas bonitas por hacer juntos", subrayó.

Sobre sus cuatro años en el Eibar, destacó que ha logrado consagrarse en Primera y crecer "como persona". El Eibar me lo ha dado todo para poder disfrutar de esta profesión, del fútbol en Primera División. Somos una familia, aquí nadie es más que nadie. Creo que eso tiene que seguir muchos años", afirmó. "Llevo más de cien partidos en La Liga, algo que es muy difícil. Me lo he ganado a pulso, nadie me ha regalado nada", continuó.

El jugador de Ciutadella, que acumula 7 goles en LaLiga Santander esta temporada, destacó la figura de José Luis Mendilibar como clave en el éxito del equipo. "Vino Mendi, hubo muchos fichajes con mucha gente que venía de Segunda División sin saber si iba a jugar en Primera o Segunda y que aun así apostó por el Eibar. Fue fundamental ese año en el que nadie daba un duro por nosotros y mantuvimos la categoría de diez. Estuvimos muy bien todos y ahí el míster fue fundamental", recalcó.

"Desde ahí todo ha sido más fácil porque el Eibar ha podido ingresar más dinero y llevamos ya cinco años seguidos en Primera. El objetivo del club siempre va a ser la permanencia. Dentro de esta permanencia, los jugadores y el míster somos ambiciosos y siempre queremos lo mejor para este club y para nosotros. Hemos hecho muy buenas temporadas quedando en buena posición y eso tiene que ser la tónica del Eibar y de esta familia. Seguir creciendo poco a poco, con los pies en el suelo y sabiendo que el objetivo es la permanencia", concluyó.