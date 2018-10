Sergi Roberto advierte que se "habla mucho" del Girona-Barça en USA, pero que no saben "si se va a hacer"

Publicado 05/09/2018 13:17:13 CET

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Sergi Roberto recordó que los jugadores ya se expresaron "claramente" sobre la posibilidad de que se juegue un partido de LaLiga en los Estados Unidos y que aunque se "habla mucho" de que este sea el duelo de los azulgranas contra el Girona, aún no saben "si se va a hacer".

"De esto ya se habló claramente. Hubo una reunión de todos los capitanes y de eso ya habló el presidente de la AFE. No sabemos si se va a hacer o no, se habla mucho, pero no sabemos si se va a hacer", se limitó a decir Sergi Roberto este miércoles en rueda de prensa con la selección.

Las últimas informaciones de los medios apuntan a este derbi catalán a como la posibilidad más real de que sea el partido elegido para jugar en Miami el próximo 27 de enero, y Fernando Sanz, Director General de LaLiga en Oriente Medio y Norte de África, no escodió este martes que están "trabajando con esa posibilidad, pero también en otras".