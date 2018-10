Sergio Canales firma con el Real Betis hasta 2022

Publicado 03/07/2018 20:15:54 CET

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista Sergio Canales ha firmado para la próximas cuatro campañas con el Real Betis Balompié, tras haber finalizado su contrato con la Real Sociedad, y se convierte en el segundo fichaje de los verdiblancos tras la llegada del japonés Takashi Inui.

"Estoy muy feliz, tenía muchas ganas que llegase este día. Estoy muy ilusionado por empezar esta nueva etapa, que es muy importante en mi carrera. Voy a dar el máximo y lo mejor de mí para que el Betis esté lo más arriba posible", explicó el cántabro, de 27 años, en declaraciones facilitadas por el club andaluz.

De esta manera, Quique Setién refuerza de nuevo la línea de mediapuntas con la adquisición del santanderino, tras el alta del exjugador del Eibar y sensación en el presente Mundial Takashi Inui. Canales confirmó que ya conoce al que será su entrenador, del que destaca que tiene "un nivel muy alto para sacar el máximo rendimiento" de la plantilla.

"Este es el paso más importante en mi carrera, me encuentro mejor que nunca ahora mismo. Estoy deseando poder disfrutar y demostrarlo en el campo. La afición del Betis también ha sido fundamental. Cuando he venido como visitante he alucinado de todo el ambiente y lo que puede llegar a mover el Betis. Poder jugar en este equipo y tener a una afición así animándote todos los días a cualquier jugador le encanta", glosó Canales sobre las virtudes de su nuevo destino.

Sobre lo que puede aportar en el campo, Canales avisa de que se encuentra "muy bien" y que busca aportar su granito de arena para que el club "siga hacia adelante y siga creciendo". "Este año se ha dado un paso muy importante para entrar en Europa. Intentaré disfrutar y que a partir de ahí vengan goles, asistencias y lo que tenga que venir", expresó el cántabro.

Canales, criado en el Real Racing Club de Santander, fichó muy joven por el Real Madrid (2010) tras año y medio en Primera División, donde había debutado con apenas 17 años y 7 meses. Sin embargo, en el club madridista entrenado por José Mourinho no tuvo demasiada presencia y tras una temporada fue cedido al Valencia.

En Mestalla, volvió a sentirse importante, pero también conoció la cara amarga durante su primera temporada en el club 'che' con dos roturas de ligamentos cruzados en la pierna derecha. La primera, en octubre de 2011 y la segunda, en abril de 2012.

Recuperado de sus lesiones y ya jugador del Valencia a plenas luces, el santanderino volvió a coger protagonismo en el equipo donde permaneció hasta enero de 2014. Sin convencer a Juan Antonio Pizzi, el zurdo encontró en la Real Sociedad un nuevo destino en ese mercado invernal. En el club donostiarra fue importante siempre que las lesiones le respetaron, lo que no ocurrió en la temporada 2015-16 con la tercera rotura de los ligamentos cruzados.

Canales, con 27 años, llega al Real Betis tras pasar por cuatro equipos de Primera División y disputar 220 encuentros de Liga (19 goles y 26 asistencias), 28 en Copa y 24 en competiciones internacionales. En su palmarés cuenta con la Copa del Rey del Real Madrid de 2010 y dos títulos con las categorías inferiores de la selección española: el Europeo sub-17 de 2008 y el Europeo sub-21 de 2013.