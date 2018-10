Sergio Ramos: "Es importante recortar distancias y levantar el ánimo"

Publicado 21/02/2018 21:18:12 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, valoró la importancia de "recortar distancias con los de arriba" y "levantar el ánimo" a base de victorias, como volvieron a hacer este miércoles en Butarque, superando (1-3) al Leganés en una jornada aplazada que les sirve para colocarse terceros en la tabla.

"Es cierto que estas últimas victorias vienen bien para levantar el ánimo del equipo. Es la línea que estábamos llevando y a pesar de los malos resultados el equipo ha remontado y ha logrado estabilidad", indicó en declaraciones a beIn Sports.

Ramos valoró la recuperación de los últimos resultados para sacar ventaja ante el PSG en la Liga de Campeones (3-1) y escalar en liga. "Los objetivos se cumplen poco a poco y ahora nos centramos en liga, que vamos a seguir luchando hasta el final e intentar meter presión", apuntó, después de que el Madrid se coloque tercero a siete puntos del Atlético de Madrid y 14 del Barcelona.

"Hay que intentar sumar de tres en tres cada partido en Liga. Es importante recortar distancias con los de arriba. Se dice pronto 550 partidos y pude contribuir con un gol. Más no se puede pedir", indicó el capitán blanco, de aniversario y que no vio ninguna polémica en turnar con Bale el lanzamiento de los penaltis si no está Cristiano Ronaldo.

"Cada vez el nivel es más alto, los equipos tienen muchas cosas buenas que hacer. Vamos a seguir intentado mejorar esas cosas para evitar goles y dejar la portería a cero", terminó, haciendo referencia a las dificultades defensivas que encuentran en cada encuentro.