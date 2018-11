Sergio Ramos: "Es un orgullo que me carguen la mochila de piedras y tirar al frente"

Publicado 03/11/2018 18:28:20 CET

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, explicó la importancia de salir de la mala racha de resultados en LaLiga Santander con una victoria este sábado sobre el Valladolid (2-0), donde la afición del Santiago Bernabéu pitó en distintos momentos a su equipo y de manera individual a su capitán, "orgulloso" de "cargar" con "la mochila".

"Cuando las cosas no salen hay que mantener la calma. Hemos tenido un rival que juega muy bien y un escenario complicado por la racha que hemos pasado y por el cambio de entrenador. Tenemos que levantarnos", indicó en declaraciones a beIn Sports tras la undécima jornada de liga.

"Entendemos los silbidos y el sentir de la afición. Somos los responsables de cambiar esto y después del gol parece que el Bernabéu se volvía a levantar y consiguiendo resultados recuperaremos la confianza del público en un equipo que ha ganado mucho", añadió.

Ramos volvió a insistir en que, incluso este sábado cuando el Valladolid perdonaba ocasiones, era momento de tener "calma". "Es cuando más calma hay que mantener, en esa incertidumbre que se crea porque pasan los minutos y el resultado no llega, pero hay que sacar orgullo y por fin llega un resultado positivo que nos da tres puntos que son importantes para agarrar confianza", afirmó.

El Madrid cortó una racha de cinco partidos sin ganar en liga en el estreno de Santiago Hernán Solari en el banquillo blanco en competición doméstica. "Siempre hemos dicho que vamos a muerte con el entrenador que esté, y ahora vamos con Solari hasta donde podamos. Sumar de tres en tres y dejar en el olvido esa racha", indicó.

La afición del Bernabéu dejó claro su malestar con el juego del equipo y señaló por momentos a Ramos. "Sinceramente no lo he notado, pero los que más tiempo llevamos tenemos que asumir ese rol. Yo como capitán es un orgullo que me carguen la mochila de piedras y tirar al frente. Son muchas horas de trabajo y hay que tener siempre el máximo respeto. El orgullo es el que me ha hecho llegar donde estoy y batir todos los récords que he batido", finalizó.