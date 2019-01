Sergio Ramos recibe el '7 Estrellas' de Madrid: "Soy sevillano, pero aquí me siento como en casa"

Publicado 10/01/2019 16:47:32 CET

Atlético de Madrid femenino, la atleta paralímpica Sara Barrio y el taekwondista Jesús Tortosa, otros premiados

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, afirmó que Madrid le ha visto crecer y que en la capital de España se siente "como en casa", tras recibir el premio '7 Estrellas del Deporte' de la Comunidad de Madrid de 2017 como Mejor Deportista del Año, en un acto celebrado en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional.

"Soy sevillano, andaluz, pero hace 13 años la Comunidad de Madrid me acogió y me ha visto crecer y me siento como en casa. Voy a seguir trabajando y sacrificándome para representar los valores que este premio representan", manifestó Ramos, que agradeció la presencia en el acto del presidente del club blanco, Florentino Pérez, al que llamó "el padre del fútbol".

Al acto acudieron el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido; el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos; el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deportes, Álvaro Ballarín; los presidentes del Real Madrid y Atlético de Madrid, Florentino Pérez y Enrique Cerezo, y el secretario general del Consejo de Gobierno, Manuel Quintanar, entre otros.

Sergio Ramos, campeón del Mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2008 y 2012 con la selección nacional, recogió el Premio como Mejor Deportista Masculino en 2017, año en el que conquistó cinco títulos con el conjunto blanco: LaLiga Santander, Liga de Campeones, Supercopa de España y de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, que definió a Sergio Ramos como un "jugador 10" pese a que el político es un reconocido seguidor atlético, ha destacado la apuesta del Gobierno regional a favor del fomento y la promoción del deporte como "fuente de salud, convivencia e integración social".

Garrido ha afirmado que todos los premiados representan "de forma destacada la entrega, el esfuerzo y la solidaridad", además de un "ejemplo de voluntad y talento para la sociedad". "Estos premios representan la vitalidad del deporte madrileño, que es lo mismo que decir la vitalidad de la sociedad madrileña", subrayó.

El presidente de la Comunidad de Madrid ha agradecido el apoyo que prestan a los premiados las federaciones, clubes deportivos y otras entidades. "Nos sentimos muy orgullosos de teneros cerca y, sobre todo, de los futuros éxitos que seguro que vais a conseguir", ha afirmado Garrido ante los galardonados.

RESTO DE PREMIADOS

En la categoría de 'Mejor Deportista Femenina' se reconoció a la atleta paralímpica Sara Andrés Barrio, bronce en el Mundial de 2017 y diploma olímpico en Río de Janeiro 2016 gracias a su quinto puesto, entre otros éxitos. Además, en 2018 ha obtenido la tercera Mejor Marca Mundial de 100 y 200 metros y ha sido campeona de España en 100 y 200 metros.

La distinción a la Mejor Entidad Deportiva ha recaído en el Club Atlético de Madrid Femenino, campeón de la Copa de la Reina en 2016 y campeón de LaLiga en las temporadas 2016-17 y 2017-18. El presidente Enrique Cerezo, la responsable de la sección femenina, Lola Romero, y la capitana Amanda Sampedro recogieron el galardón.

El premio Promesa del Deporte ha sido para el taekwondista Jesús Tortosa, campeón de Europa Sub-21 de taekwondo en 2017 y bronce en el Campeonato del Mundo. En la categoría de Fomento de Valores, fue para la nadadora Camino Martínez de la Riva. En 2017 cosechó hasta cuatro oros y una plata en el Campeonato del Mundo organizado por la Federación Internacional de deportes para personas con discapacidad intelectual (INAS), entre otros resultados.

En el premio de Fomento del Deporte desde la iniciativa privada, el jurado ha premiado a la Fundación Sanitas por su compromiso con el bienestar y la salud, destacando su iniciativa Deporte Inclusivo en la Escuela o el Campus Inclusivo de Baloncesto.

El galardón de Fomento del Deporte desde la Administración Local ha sido para el Ayuntamiento de Las Rozas, denominado en 2016 'Ciudad Europea del Deporte'. Todos han recibido una reproducción de la escultura con las 7 estrellas, obra del artista madrileño José G. Onieva.

El jurado de estos XXX Premios 7 Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid ha estado formado por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos; el viceconsejero de Cultura, Turismo y Deportes, Álvaro Ballarín; el director general de Deportes, Javier Orcaray; el secretario general del Consejo de Gobierno, Manuel Quintanar; el presidente de la Unión de Federaciones Deportivas Madrileñas, Vicente Martínez; el exfutbolista Emilio Butragueño, la exatleta Carlota Castrejana, y extiradora paralímpica Gema Hassen-Bey, además de los periodistas Alfredo Relaño, Juan Ignacio Gallardo, Javier Callejo y Gaspar Díez.