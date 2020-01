Setién: "Una cosa es entender en la pizarra lo que pedimos y otra lo es en el campo"

Publicado 25/01/2020 18:33:34 CET

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, reconoció una mala primera parte este sábado ante el Valencia y señaló la importancia de ciertas posiciones sobre el césped que necesita pulir en sus jugadores, para lograr la mejoría de la segunda parte aunque no lograran evitar la derrota (2-0) en Mestalla.

"Lo único que estamos valorando es la posición de algunos jugadores y el entendimiento que tienen que tener de lo que nosotros pretendemos. Es cierto que una cosa es que lo entiendan en la pizarra y otra cosa es cuando lo trasladas al campo, las cosas son diferentes. Más cuando el Valencia lo hace muy bien", dijo en rueda de prensa tras la jornada 21 de LaLiga Santander.

El técnico culé, en su segundo partido de liga, apuntó que espera que los jugadores se apliquen como en la segunda parte. "Tiene mucho mérito pero también les hemos ayudado, porque no hemos encontrado el sitio adecuado. Hemos corregido cosas en la segunda parte y hemos echado atrás al Valencia, se ha notado de manera inmediata la posición de algunos jugadores cómo ha cambiado y esto nos ha ayudado porque ganas espacio", afirmó.

"Ha habido alguna contra en la segunda parte pero ya les hemos alejado 70 metros de nuestra parte y la mayoría de acciones hemos recuperado bien", añadió, destacando esa mejora aunque los dos goles fueran locales en el segundo tiempo.

Setién valoró además la colocación en defensa. "Hay una parte importante del trabajo que es incidir en estar bien colocados y hacer buenas vigilancias. También el Valencia es un gran equipo que nos ha salido tres o cuatros veces de la presión muy bien y con jugadores que con espacio son peligroso. Lo trabajamos y lo hablamos y es una parte importante que tenemos que mejorar", dijo.

Además, el técnico azulgrana no quiso hablar del mercado de fichajes ni del posible interés por del delantero del propio Valencia Rodrigo. "Del mercado ya dije en las previas y varias veces que no iba a hablar no es un asunto para hablar públicamente", comentó.

"Lo único que he hablado de Rodrigo es que es un futbolista extraordinario y que prefería que no estuviese en el campo por su peligro. Lo demás, algún marrón tiene que ocultar todo el mundo, pero no tengo más que opinar", terminó.